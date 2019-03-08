Cabify regresa a Barcelona tras sortear restricciones del gobierno regional

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La compañía solo aplicará la restricción de pedir un auto con un mínimo de 15 minutos a la que obliga el decreto del gobierno de la región en la primera reserva, tras darse de alta en la app, pero no en reservas posteriores

EFE

Cabify comenzó a operar de nuevo en Barcelona este jueves con cerca de 300 vehículos, con una interpretación de la legislación regional catalana que le permitirá sortear las limitaciones legales impuestas desde febrero pasado.

La compañía, que trabaja bajo licencias de vehículo de alquiler con conductor (VTC), dejó de operar en Barcelona el pasado 1 de febrero, el mismo día que entró en vigor la nueva norma, que obliga a un pedir un automóvil con un mínimo de 15 minutos, lo que hizo que tanto Uber como Cabify dejaran de operar en la región catalana.

Cabify explicó que solo aplicará la restricción de pedir un coche con un mínimo de 15 minutos a la que obliga el decreto del gobierno de la región en la primera reserva, tras darse de alta en la aplicación telemática, pero no en las reservas posteriores.

Tras un mes sin operar en Barcelona, la compañía volvió con una flota de cerca de 300 coches "en una fase inicial", lo que puede generar demoras por alta demanda, según detalló en un comunicado.

La asociación de taxistas de Barcelona, Élite Taxi, reaccionó al regreso de Cabify tachándolo de "fraude de ley".

Fuentes cercanas a la empresa explicaron a Efe que, una vez que el usuario acepte las nuevas condiciones de contratación y transcurra el periodo estipulado por la normativa (un mínimo de 15 minutos), podrá requerir el servicio cada vez que lo que desee sin necesidad de esta espera previa.

La asociación de taxistas de Barcelona, Élite Taxi, reaccionó al regreso de Cabify tachándolo de "fraude de ley".

Esa entidad subrayó en un comunicado la falta de interés de Uber y Cabify -las dos principales compañías del sector- en "realizar servicios VTC con autorizaciones VTC, y sí realizar servicios de taxi con esas autorizaciones".

Su portavoz, Tito Álvarez, reiteró en declaraciones a Efe su confianza en las autoridades catalanas para que "se aplique la ley de la única manera que se pueda interpretar".

El sindicato fue uno de los cinco colectivos del sector que convocó de la huelga de taxis del pasado mes de enero en Madrid y Barcelona, que se prolongó durante 16 y 11 días respectivamente, en protesta contra las empresas como Uber o Cabify.

A pesar de la aparente victoria del sector del taxi al conseguir la regulación del servicio de las VTC, el número estas licencias ha crecido un 5 por ciento en España en lo que va de año, con Madrid a la cabeza.

Pero solo un mes después Cabify lanzó una nueva operativa, de momento solo para Cataluña y considera que los cambios se "ajustan" a los requisitos impuestos por el Gobierno regional.