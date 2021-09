Black September en Ta-Ta y Multi Ahorro Hogar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Del 13 al 26 de setiembre vuelven los precios más bajos del año a Ta-Ta y Multi Ahorro Hogar. El “Black September” llega para proponer cientos de productos con hasta 60% de descuento y el sector electro en 18 cuotas sin recargo con VISA de todos los bancos.



En todos los Supermercados Ta-Ta así como en www.tata.com.uy estarán disponibles alimentos, artículos de perfumería y limpieza, productos de bazar y textil y demás con descuentos imperdibles. A su vez, se podrán encontrar una gran variedad de electrodomésticos que no están disponibles de forma habitual, tales como heladeras, lavarropas, cocinas y leds entre otros. Y eso no es todo, a los descuentos se adicionan ofertas exclusivas de 2X1, 3X2, y 4X3 y una gran variedad de alimentos no perecederos, enlatados, lácteos y artículos de perfumería y hogar a $20, $30 y $40.



Por su parte, Multi Ahorro Hogar y www.multiahorro.com.uy se suman con una excelente propuesta de electrodomésticos al precio más bajo con hasta 40% de ahorro y hasta 18 cuotas sin recargo con visa de todos los bancos.



Por último, para aquellos clientes BROU estará disponible un 20% de descuento en productos seleccionados de distintos sectores: electro, bazar, decoración, herramientas y juguetes. Nuevamente, y como parte de su compromiso por bajar el costo de vida del Uruguay, el Black September de Ta-Ta y Multi Ahorro Hogar llega para ofrecer los mejores artículos a los mejores precios del año.