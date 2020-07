Vladímir Putin busca frenar caída económica por la pandemia del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Kremlin interpreta el aplastante apoyo de los ciudadanos rusos a la reforma constitucional como un “voto de confianza” en el presidente Vladímir Putin, quien ahora tendrá que solucionar, sin embargo, los problemas reales del país ante la mayor crisis que se avecina en más de una década debido a la pandemia del coronavirus.

“La cuestión más urgente es incrementar los niveles de ingresos de las familias rusas”, señaló Putin el viernes en una videoconferencia con los miembros del grupo de trabajo que preparó las enmiendas constitucionales que lograron el respaldo de casi el 78% de los votantes en el plebiscito, según datos oficiales.



Consciente de que la reforma de la Carta Magna de 1993 no es la panacea a los problemas diarios de los rusos, Putin admitió: “Hasta ahora no hemos logrado la opción ideal, por lo contrario, el nivel adquisitivo de los ciudadanos está disminuyendo y tenemos que pensar en cómo apoyarles”.



El presidente, que con la reforma constitucional podría permanecer en el Kremlin hasta 2036, tiene que hacer frente a una caída de su popularidad; en junio fue del 60%, según el Centro Levada, uno de los peores registros en sus 20 años en el poder.



El triunfo del plebiscito, como lo ha calificado el Kremlin, haría pensar que Putin dispone ahora de oxígeno para acometer medidas impopulares a fin de atajar la crisis causada por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del crudo. Pero el experto del Centro Carnegie de Moscú Andréi Kolésnikov declaró a Efe que Putin no ha logrado mejorar su popularidad con la votación, sino en el mejor de los casos estabilizarla, por lo que “tendrá que seguir tomando medidas exclusivamente populistas”.



El presidente ruso ha proporcionado en los últimos meses pequeñas ayudas a pensionistas y a familias con hijos menores, además de subsidios, créditos blandos y mejores condiciones impositivas a las empresas para apoyarles durante la pandemia.



Y cuando se atrevió finalmente a tocar a los rusos ricos con ingresos por encima de 5 millones de rublos al año (72.000 dólares) a través de una subida de impuestos, Putin dijo que la recaudación era para el tratamiento de niños con enfermedades raras graves.



También en la reforma constitucional se ha encargado de introducir medidas que facilitaban su aprobación, porque al tener que votar en paquete las enmiendas a muchos rusos les importaba más el bolsillo que el futuro del presidente en el Kremlin.



Las enmiendas a la ley fundamental, que entraron en vigor ayer sábado, incluyen la indexación anual de las pensiones o el salario mínimo por encima del mínimo de subsistencia, es decir unos 11.510 rublos (165 dólares).