Terremoto de 6,6 de magnitud se registró en el centro de Chile

Un sismo de 6,6 de magnitud se sintió este jueves en el centro de Chile, sin que se registraran víctimas ni daños materiales, de acuerdo a reportes oficiales preliminares.

El Centro Sismológico Nacional (CSN) de Chile informó que el sismo fue de 6,6 de magnitud, con un epicentro ubicado a 43 km al noroeste del balneario de Pichilemu, unos 200 km al sur de Santiago de Chile, con una profundidad de 11 km.



Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la magnitud del sismo fue de 6,8.



Un reporte de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) dijo que tras el sismo no se reportaron "daños a personas, alteraciones a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo", aunque "los organismos técnicos se encuentran evaluando la situación regional".



El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina chilena (SHOA) afirmó que las "características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costa de Chile".



En Santiago, la capital chilena de 7 millones de habitantes, el sismo generó algunas escenas de pánico, sobre todo ante la gran duración del movimiento, mientras que en el balneario de Pichilemu la policía salió a patrullar el lugar, que no habría sufrido mayores daños.



Chile es uno de los países más sísmicos del mundo y en su registro cuenta con el mayor sismo registrado alguna vez, de 9,5 en la ciudad de Valdivia ocurrido hace 59 años.



En el año 2010, el país registró un sismo de 8,8 de magnitud, seguido de un tsunami, que ocasionó más de 500 víctimas. Otro terremoto de 8,3 se registró en el año 2015, en el puerto de Coquimbo, en el norte del país.