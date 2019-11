Un tercio de mujeres en el mundo sufre agresiones sexuales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Líderes políticos y organizaciones internacionales criticaron que las mujeres y las niñas siguen sufriendo violencia de género, embarazos adolescentes y no se respeta su derecho a la salud sexual y reproductiva, a pesar de que hace 25 años 179 gobiernos se comprometieron a protegerlas y empoderarlas.

Reunidos en Kenia, Nairobi, representantes de más de 100 naciones lamentaron que una de cada tres mujeres aún es víctima de agresiones sexuales; 800 mueren cada día durante el embarazo o en labor de parto; 4 millones han padecido mutilaciones genitales, y 232 millones quieren evitar un embarazo, pero no están usando un método anticonceptivo moderno.



En la Cumbre de Nairobi, Natalia Kanem, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, advirtió que “los derechos reproductivos de las niñas no son negociables” e hizo un llamado a los gobiernos del mundo para cumplir con los compromisos que se pactaron en 1994 durante la primera Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD), realizada en El Cairo, Egipto.



“Desde la ICPD de El Cairo, la mortalidad materna se ha reducido en 44% a nivel mundial y (se salvó la vida de) cuatro millones de mujeres (que) habrían muerto en el embarazo y parto. Son buenos progresos, pero no son suficientes, las promesas realizadas deben ser cumplidas”, señaló Natalia Kanem.



Advirtió que “cero” es el único resultado aceptable cuando se trata de defender los derechos de este sector de la población: “Cero muertes maternas, cero necesidades de anticonceptivos sin satisfacer, cero violencia contra mujer y cero matrimonios infantiles.

Amina Mohamed, vicesecretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también calificó como positivos los progresos que ha habido en la protección de la población femenina, sin embargo consideró que las mujeres indígenas o las que se encuentran en situación de movilidad han sido olvidadas por los gobiernos.



Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien advirtió sobre las vulneraciones que sufren las personas afrodescendientes, incluídas las mujeres y niñas. Sostuvo que “todos tenemos derechos de tener dignidad ante la ley, pero en algunos lugares los afrodescendientes tienen limitado el acceso a esos derechos”. La expresidenta chilena señaló que “hay que garantizar que los Estados lleven a la Justicia leyes contra la discriminación (...) y hacer campañas para acabar con los estereotipos raciales”.



Afirmó que los afrodescendientes padecen de servicios de salud, acceso a terrenos, sistemas de justicia y participación política de las mujeres que forman parte del sector, además de que en este caso se agudizan los problemas de respeto a los derechos de salud sexual y reproductiva.