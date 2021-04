Estas son las imágenes ganadoras del World Press Photo 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como todos los años, la organización World Press Photo eligió y anunció a los ganadores de su concurso anual de fotografía. Debido a la pandemia por coronavirus, la ceremonia este 2021 se realizó de forma virtual.

El objetivo es premiar al mejor fotoperiodismo dentro de ocho categorías: : temas contemporáneos, medio ambiente, noticias generales, proyectos a largo plazo, naturaleza, retratos, deportes y noticias de actualidad.

El fotógrafo danés Mads Nissen fue galardonado con el World Press Photo 2020 por su imagen titulada "The First Embrace", que refleja los momentos más duros de la pandemia.

En la imagen (abajo), Rosa Luzia Lunardi (85) es abrazada por la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem, San Pablo, Brasil, el 5 de agosto de 2020.

A continuación otras imágenes destacadas del World Press Photo 2021:



Categoría. Proyectos a largo plazo: Habibi. Fotógrafo: Antonio Faccilongo.



La imagen muestra el traje colgado de Nael al-Barghouthi en su habitación de Kobar. Al-Barghouthi fue arrestado en 1978 después de una operación de comando anti-Israel. Aunque fue liberado en 2011, fue arrestado nuevamente en 2014 y condenado a cadena perpetua.



Ha pasado más de 40 años en prisión y es el preso palestino con más tiempo en las cárceles israelíes.



Su esposa mantiene toda la ropa y las pertenencias de Al-Barghouthi en su lugar.

Temas Contemporáneos, individual: Yemen: Hunger, Another War Wound. Fotógrafo: Pablo Tosco.



La imagen muestra a Fátima con uno de sus nueve hijos preparando una red en un barco en la bahía de Khor Omeira, Yemen. La pesca es el mayor ingreso de ella y sus hijos, y aunque su aldea fue devastada por el conflicto armado en Yemen, Fatima regresó para reanudar su sustento.



Medio Ambiente, individual: "California Sea Lion Plays with Mask". Foto: Ralph Pace.



Un curioso león marino de California nada hacia un tapabocas en la zona de buceo en Monterey, California, Estados Unidos.



Naturaleza individual: "Rescue of Giraffes from Flooding Island". Fotógrafa: Ami Vitale.



Una jirafa de la subespecie Rothschild, en peligro de extinción, es transportada a un lugar seguro en una barcaza hecha a medida desde una isla inundada de Longicharo, en el lago Baringo, en el oeste de Kenia.





Retratos, individual: "The Transition: Ignat". Fotógrafo: Oleg Ponomarev.



En la fotografía se puede ver a Ignat, un hombre transgénero, sentado junto con su novia María en San Petersburgo, Rusia. Durante sus años escolares sufrió discriminación, al igual que muchas personas LGBTQ + en Rusia, quienes deciden mantener un perfil bajo.



Deporte, individual: "Log Pile Bouldering". Fotógrago: Adam Pretty.



Georg se sube a una pila de troncos mientras se entrena para un deporte denominado búlder, en Kochel am See, Baviera, Alemania.



El búlder implica escalar en pequeñas formaciones rocosas que no suelen tener más de seis metros de altura, sin cuerdas ni arneses. Históricamente, empezó como una actividad de entrenamiento para actividades de escalada y montañismo, pero ahora es considerado un deporte en sí mismo.



Noticias de actualidad, individual: "Emancipation Memorial Debate". Fotógrafa: Evelyn Hockstein.



Un hombre y una mujer debaten sobre la remoción del Monumento a la Emancipación, en Lincoln Park, Washington DC, Estados Unidos. Los críticos argumentan que la estatua es paternalista, degradante en su descripción de los estadounidenses negros, y que no hace justicia al papel que jugó esa parte de la población en su propia liberación.



Quienes están en contra de la remoción dicen que es una descripción positiva de las personas liberadas de los grilletes de la esclavitud.