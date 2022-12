Rusia no podrá vender su crudo a Europa por mar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rusia no podrá a partir de hoy, lunes, exportar a Europa petróleo transportado por mar a Europa en virtud del embargo acordado por los Veintisiete como sanción por la campaña militar lanzada por el Kremlin contra Ucrania el 24 de febrero de este año.

El embargo afectará el 90 % de importaciones europeas de petróleo ruso, es decir, unos 100 millones de toneladas o 730 millones de barriles anuales, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Al veto a las importaciones se suma el acuerdo de los países de la Unión Europea (UE) de fijar un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril. Aunque en vista del embargo esta medida no afecta al bloque comunitario, sí tendrá impacto en las exportaciones de crudo ruso ya que si se vende a un precio superior al fijado no podrá ser transportado por navieras europeas ni asegurado por compañías de la UE. Este mismo conjunto de medidas han sido adoptadas por G7 y Australia.



En respuesta al embargo europeo Rusia ha declarado que no le faltarán compradores a su petróleo y que reorientará sus exportaciones de crudo a Asia. Por otra parte, Rusia ha rechazado categóricamente la imposición de un precio tope a su petróleo como un medida reñida con la libertad de mercado y las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Reunión OPEP+

Los miembros de la OPEP+ decidieron ayer, domingo, mantener sus niveles de producción de petróleo en un contexto inestable, la víspera de la entrada en vigor de las sanciones contra el crudo ruso.



Los representantes de los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados por Arabia Saudita, y sus 10 aliados, encabezados por Rusia, acordaron mantener la tendencia actual decidida en octubre, con una reducción de dos millones de barriles diarios hasta finales de 2023.



La OPEP+ confirmó en un comunicado que mantiene la decisión de octubre, que había sido tomada para mantener los precios y había provocado la ira de la Casa Blanca, que buscaba reducir los precios en las gasolineras.



Desde entonces, los precios de las dos referencias mundiales del oro negro han perdido terreno y se sitúan ahora entre los 80 y los 85 dólares, lejos de sus máximos de más de 130 dólares alcanzados en marzo tras el inicio de la invasión de Ucrania.



La próxima reunión será el 4 de junio de 2023, pero el grupo se mostró dispuesto a reunirse “en cualquier momento” para tomar “nuevas medidas inmediatas” si fuera necesario.



El vice primer ministro ruso encargado de la Energía, Alexandre Novak dijo que Rusia está trabajando “en mecanismos para prohibir el uso de la herramienta de limitación de precios, cualquiera que sea el precio establecido”, según citaron agencias rusas.