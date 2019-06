Presidente filipino aseguró que "solía ser gay" pero que se "curó con mujeres hermosas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, conocido por tener ideas radicales especialmente en materia de seguridad, aseguró ante una multitud que él "solía ser gay" pero había logrado "curarse".



Su polémica declaración fue realizada el jueves ante la comunidad filipina durante una visita a Tokio, Japón, y la efectuó tras decir que su opositor Antonio Trillanes IV era homosexual, según informó CNN.



Durante su discurso Duterte indicó que él también había sido "un poco gay" antes de su primer matrimonio, pero que "se curó" al conocer a Elizabeth Zimmerman, quien fue su esposa.

Duterte declara que fue gay y 'se curó'



Rodrigo Duterte afirmó el pasado 30 de mayo en un acto con la comunidad filipina de Japón que fue y dejó de serlo tras conocer a su espos pic.twitter.com/jMg1vbk064 — RT en Español (@ActualidadRT) 3 de junio de 2019

“¡Me convertí en un hombre otra vez! Así que las mujeres hermosas me curaron”, dijo Duterte. “Odié a los hombres bellos después. Ahora prefiero a las mujeres hermosas”, agregó.



El presidente indicó que le contaron que su opositor había sugerido durante una entrevista con Rappler, uno de los principales medio filipinos, que Duterte era homosexual. “Menos mal que Trillanes y yo somos similares. Pero yo me curé. Me convertí en un hombre otra vez ", aseguró.



Al finalizar su discurso Duterte señalo a cuatro mujeres del público y las hizo subir al escenario. Una vez con ellas les pidió que no se casaran, que no se sintieran como parte de una minoría y las obligó a besarlo.



Esta no es la primera vez que hace algo similar. En junio de 2018 Duterte llamó a dos mujeres al escenario con la excusa de darles un libro. A una la besó en la mejilla, pero a la otra le insistió hasta que la convenció de que lo besara en los labios.