El nuevo plan de Elon Musk: quiere “al menos mil millones de personas en Twitter”

El magnate Elon Musk presentó ayer jueves al personal de Twitter su visión de una red social con mil millones de usuarios, pero no se pronunció sobre eventuales despidos, límites a la libertad de expresión ni sobre el futuro de su intento de compra de la red social.

Mientras respondía a las preguntas en su primera reunión con el personal de la red social, el dueño de la fabricante de automóviles eléctricos Tesla no ofreció ninguna actualización sobre su acuerdo de 44.000 millones de dólares que ha puesto en duda en las últimas semanas.



Sin embargo, en los comentarios de una reunión virtual de menos de una hora sólo para empleados de Twitter, los informes de la agencia Bloomberg y del diario The New York Times basados en filtraciones reflejaron su supuesta pasión por la autoexpresión en la plataforma.

Musk dijo que quiere “al menos mil millones de personas en Twitter”, lo cual sería un crecimiento enorme para una plataforma que tiene unos 229 millones actualmente.



El magnate sudafricano y de nacionalidad estadounidense ya hizo comentarios sobre cómo dirigiría Twitter -incluyendo el levantamiento de la prohibición del ex presidente republicano Donald Trump -, pero sus palabras esta vez fueron dirigidas directamente a las preocupaciones de los trabajadores.



Les dijo que personalmente está a favor de posiciones políticas moderadas, pero que los usuarios deberían poder decir cosas escandalosas.

Matizó ese punto de vista diciendo que la libertad de expresión no significa una libertad intrínseca para que los comentarios lleguen a todas partes.



Al responder una pregunta sobre posibles despidos, sostuvo que la compañía “necesita sanearse” en lo que hace a su situación financiera.



Apoyó a la publicidad y a las suscripciones como formas de ganar dinero en Twitter. Consideró que los anuncios deben ser tan entretenidos como legítimos.



Volvió a hablar de ganar dinero en Twitter cobrando por verificar las identidades de quien están detrás de las cuentas, y luego haciendo que la verificación sea un factor para que los tuits obtengan una mayor calificación en la plataforma.

Sobre la política de Twitter de permitir que la gente trabaje desde su casa, Musk indicó que sería una opción sólo para quienes demuestren ser excepcionales en su trabajo.



Desde que anunció una participación en el capital accionario de Twitter a principios de abril, Musk envió señales contradictorias sobre qué hará. A comienzos de junio, amenazó con retirar su oferta.