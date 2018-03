Medio centenar de muertos en el peor accidente aéreo en Nepal en 25 años

Un avión de la aerolínea bangladeshí US-Bangla se estrelló hoy en Katmandú durante el aterrizaje, posiblemente por un problema de comunicación entre la torre y los pilotos, causando la muerte de 49 personas en el peor accidente aéreo de los últimos 25 años en Nepal.



El avión, un Bombardier Dash 8 con matrícula S2-AGU que realizaba el trayecto desde Dacca con 67 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, se estrelló tras una confusión en la comunicación sobre la pista de aterrizaje, según han indicado tanto fuentes del aeropuerto de Katmandú como de la compañía aérea.



La aeronave derrapó en su aterrizaje y sufrió una fuerte colisión que provocó un incendió.



Durante varios minutos las llamas provocaron una gran columna de humo mientras los equipos de socorro trataban de salvar a los pasajeros.



El portavoz de la Policía de Nepal, Manoj Neupane, indicó a Efe que al menos 49 personas murieron y 22 resultaron heridas, pese a que los rescatistas del aeropuerto consiguieron sacar a unas treinta personas del interior de la aeronave. Al menos nueve de ellos han muerto en el hospital.



El director general del Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú, Raj Kumar Chhetri, informó de que la investigación preliminar apunta a una confusión en la comunicación entre la torre y los pilotos del avión.



Chhetri dijo en una rueda de prensa que la torre de control pidió al piloto que aterrizara por el lado sur del aeropuerto, llamado técnicamente "pista 20", pero el piloto insistió en tomar tierra por el norte, por la "pista 02".



"Nuestras primeras averiguaciones muestran que el capitán dijo que se sentía cómodo aterrizando por pista 02, pese a que el controlador aéreo le dijo que no lo hiciera", señaló Chhetri, al indicar que examinarán la caja negra del aparato para determinar las causas reales del siniestro.



En Dacca, la compañía aérea bangladeshí afirmó que la información errónea mandada por la torre pudo ser causa de una negligencia fatal.



"No estamos haciendo ninguna acusación, sospechamos que podría haber habido negligencia por la parte de Nepal, de la torre de Katmandú al dar información errónea a nuestros pilotos", indicó en rueda de prensa el director ejecutivo de US-Bangla, Imran Asif.



Desveló que en la conversación con Control de Tráfico Aéreo (ATC, en sus siglas en inglés) "se ve que había una tendencia a dar información errónea a los pilotos. Lo estamos investigando", dijo.



Asif señaló que el "piloto les preguntó qué pista usaría, pero en esos tres minutos de conversación a nuestros pilotos les dieron información diferente varias veces".



"No estamos diciendo que definitivamente fue así, pero sospechamos que la ATC de alguna forma confundió a nuestros pilotos para aterrizar en la pista equivocada", añadió.



En el avión había 67 pasajeros, 33 de ellos nepalíes y 32 bangladeshíes, 1 chino y 1 maldivo, además de los cuatro miembros de la tripulación, de la misma nacionalidad de la aerolínea.



Uno de los supervivientes del accidente, Aashish Ranjit, aseguró que el vuelo fue placentero hasta que el avión llegó al valle de Katmandú y comenzaron las "enormes turbulencias".



Ranjit, internado en un hospital de la capital nepalí, narró a Efe y a un medio local que perdió la consciencia tras escuchar un fuerte golpe y, cuando la recobró, había un incendio en la cabina del aparato.



"Nueve de nuestros amigos que estábamos sentados cerca pudimos escapar (...) podíamos oír a la gente gritar", relató el superviviente, que sufre cortes en las manos y la cabeza.



Aunque en los últimos años se han producido varios accidentes de avionetas y aviones de pequeño porte este es el peor incidente aéreo desde 1992 en Nepal.



En julio de ese año 113 personas murieron a bordo de un Airbus A310-300 de la compañía tailandesa Thai Airways que se estrelló en el Himalaya cuando se encontraba realizando el aterrizaje en el aeropuerto de Katmandú (Nepal).



Apenas dos meses después, otro avión, esta vez de la aerolínea paquistaní Pakistan International Airlines (PIA) se estrelló en la maniobra de aproximación al aeropuerto de Katmandú, un accidente que dejó 167 muertos, 30 de ellos españoles.



La Unión Europea tiene vetado el acceso a su territorio de las aerolíneas nepalíes desde 2013, cuando aseguró que la situación en materia de seguridad de esas compañías no dejaba otra opción que prohibir sus operaciones.