May ofreció su cabeza a cambio de que se apruebe su acuerdo de "Brexit"

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ofreció este miércoles a sus diputados dimitir del cargo al que hasta ahora se ha aferrado a cambio de que apoyen su acuerdo para la salida de la Unión Europea, rechazado en dos ocasiones por el Parlamento.



May dio un discurso ante su grupo parlamentario, conocido como comité 1922, mientras la Cámara de los Comunes debatía varias vías alternativas en el proceso de "Brexit".

En la reunión con sus colegas, la líder conservadora, que el año pasado superó una moción de censura interna y otra de la oposición en el Parlamento, se jugó su última carta para lograr que el sector crítico, especialmente los euroescépticos, respalde el tratado ratificado el pasado 25 de noviembre por los Veintisiete.



Según los extractos difundidos por el gobierno, May ha prometido "que no obstaculizará el camino" para que su partido elija a un nuevo líder antes de que se inicie con Bruselas la segunda fase de las negociaciones para la salida del bloque, relativas a la futura relación comercial bilateral.



De acuerdo con el comunicado, May ha reconocido que sus diputados desean "un nuevo enfoque, un nuevo liderazgo en la segunda fase de las negociaciones del 'Brexit'", y ella no se opondrá.

"Estoy dispuesta a dejar este trabajo antes de lo que pretendía a fin de hacer lo que es mejor para el país y para nuestro partido", declaró a sus colegas.



A cambio, pidió a sus parlamentarios, hasta ahora profundamente divididos sobre el proceso de salida de la UE, hasta el punto de boicotear sus planes, que secunden el texto que negoció con la Comisión Europea, que fue rechazado en dos ocasiones previas, el 15 de enero y el 12 de marzo.

"Pido a todo el mundo en esta sala que apoye el acuerdo para que podamos completar nuestro deber histórico, cumplir la decisión del pueblo británico y dejar la Unión Europea de forma suave y ordenada", afirmó.



Previamente, al salir de la reunión del grupo en una sala adjunta del Parlamento, el diputado conservador James Cartlidge adelantó que la mandataria había asegurado "que no permanecerá en su puesto para la siguiente fase de la negociación".

Con esta oferta de dimisión, destinada a aplacar al sector más euroescéptico, May confía en que su tratado pueda ser finalmente aprobado, quizás esta misma semana.

El ministro para el "Brexit", Stephen Barclay, reservó una sesión parlamentaria para el viernes, cuando normalmente no hay actividad, lo que sugiere que el gobierno podría presentar por tercera vez su pacto.



Se desconoce si la oferta de May de dejar su puesto para que potencialmente pudiera pasar a manos de un "tory" más euroescéptico -siempre que contara con apoyo del partido- logrará persuadir a los diez diputados del ultraconservador Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, socio parlamentario del gobierno en minoría.

Varios conservadores abanderados de un "brexit" radical, entre ellos el exministro Boris Johnson y el diputado Jacob Rees-Mogg, han indicado en las últimas horas que respaldarían el pacto de May como el mal menor si el DUP lo hace también o se abstiene.



Al salir de la reunión parlamentaria, el titular de Economía, Philip Hammond, ha expresado su tristeza por el anuncio de la primera ministra y dijo que espera "que funcione".

Otros diputados han mostrado sus reticencias por la falta de precisión en el calendario de salida de May, mientras que tampoco está claro qué pasaría si la primera ministra, en lugar de ganarla, pierde por tercera vez la votación sobre su acuerdo.



El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, ha dicho en respuesta a la táctica de la líder "tory" que demuestra que está más preocupada "por la gestión de su propio partido" que por gobernar en interés del país.

El Reino Unido ha obtenido una prórroga de la fecha de salida, prevista inicialmente para el 29 de marzo, hasta el 22 de mayo si consigue ratificar un acuerdo; de lo contrario, el país dejará el bloque el 12 de abril sin pacto, a no ser que ofrezca una vía alternativa.



Si el acuerdo finalmente se aprueba, se calcula que May dejaría el cargo poco después del 22 de mayo, para que hubiera un nuevo líder conservador como máximo a mediados de julio.