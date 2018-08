Maduro acusa: Santos envía sicarios a intentar asesinarlo

El presidente de Venezuelza, Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, y el alto mando militar de Venezuela han sido desalojados ayer sábado de emergencia de la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar de Caracas después de que francotiradores derribaron drones con supuestos explosivos que sobrevolaban la zona.

Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, ha afirmado que se ha tratado de un atentado frustrado contra el mandatario y su gabinete. "Exactamente a las 5 y 41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores, que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile", afirmó Rodríguez.

"Nuestro presidemte Nicolás Maduro está en perfecto estado de salud, en perfectas condiciones. Todo el trabajo que se ha hecho ha permitido establecer ya que se trata de un atentado", agregó.

Rodríguez estimó que estos hechos "no evidencian sino la desesperación que ya veníamos nitando en algunos voceros de la ultraderecha —oposición— venezolana, que no evidencian más que el odio que hemos denunciado de manera permanente de aquelllos (...) que no cejan en recurrir a prácticas criminales".

Confusión.

Siete efectivos de la GNB han resultado heridos, ha confirmado Rodríguez, mientras Maduro y sus funcionarios han salido ilesos. El acto oficial se transmitía en vivo en todas las televisoras y radios locales, pero al momento del percance se ha cortado de modo abrupto.

En ese fragmento de la retransmisión, distribuido en redes sociales, se aprecia como Maduro, su esposa y los presentes en la tribuna miran al cielo durante el discurso. De pronto, hacen un gesto como si se protegieran de algo. El sonido de la retransmisión se corta en ese momento y se oyen voces confusas. Entonces, se ve desde otra cámara a los militares que formaban en el desfile romper filas y salir corriendo. Ahí acaba la retransmisión.

Otro jerarca del gobierno también acusó a la oposición por el atentado, igual que lo hizo Rodríguez. "Compatriotas la derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos, nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro y el alto mando político y militar ilesos luego del atentado terrorista durante el acto de la GNB. No podrán con nosotros", ha escrito Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en su cuenta de Twitter.

En una rueda de prensa dos horas después del suceso, Maduro ha acusado directamente al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de haber intentado asesinarlo a través de unos sicarios que, según él, han ejecutado el supuesto atentado. Es una acusación inaudita y sin precedentes incluso dentro de la hostilidad verbal de ambos Gobiernos.

"Han intentado asesinarme en el día de hoy (ayer)", ha dicho Maduro desde el palacio de Miraflores. "El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado". Maduro se ha referido varias veces a "la ultraderecha" colombiana y venezolana. También ha afirmado que han sido detenidos varios sospechosos y que "todas las pruebas" ya están en poder de las fuerzas de seguridad. Para los responsables, ha prometido "justicia y máximo castigo". "¡Que se olviden del perdón!", ha clamado.

Requisa.

Los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han decomisado los equipos de grabación, los vídeos, de la televisora digital privada VivoPlay que hacía cobertura periodística del evento.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado que tras este incidente se desconoce el paradero de los periodistas y trabajadores de ese medio de comunicación y de TV Venezuela, Neidy Freytes, César Díaz y Alfredo Valera. "Permanecen desaparecidos, luego de que GNB los abordara en la Avenida Bolívar y les impidiera transmitir", han asegurado.

Poder.

Maduro, un excoductor de ómnibus de 55 años, llegó a la presidencia en 2013 después del fallecimiento de Hugo Chávez, quien gobernanba desde 1999 como líder de la Revolución Bolivariana.

El actual mandatario, confrontado a un fuerte rechazo popular por la debacle económica, fue reelegido el pasado 20 de mayo en comicios controvertidos que la oposición decidió boicotear por considerarlas ilegítimas. Su reelección es desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional.

Maduro desplazó a la oposición que es mayoría en el Parlamento, a partir de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por chavistas, que tiene plenos poderes. Ayer se cumplió un año que se instaló la Asamblea.