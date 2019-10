Macri señala responsables de la inflación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La inflación, que este año rondará el 60%, es responsabilidad del sistema político, sindical y económico, que no quieren perder los beneficios que obtuvieron a lo largo de décadas, argumentan en la Casa Rosada. El presidente Mauricio Macri responsabilizó a lo que denomina “el círculo rojo”, al que identifica a favor de Alberto Fernández, como el máximo exponente del status quo para las corporaciones.

El presidente y sus principales allegados consideran que la única forma de dejar atrás los problemas económicos que la Argentina “arrastra hace más de 70 años”, es mediante un acuerdo entre todos los actores de la política para avanzar con un plan macroeconómico que esté fuera de la discusión electoral.



“Necesitamos ese acuerdo, en estos cuatro años yo lo planteé antes de ganar, lo planteé en el 2017 cuando ganamos también la elección de medio término, con los consensos básicos. Conseguí algunos, pero no todos, y lo vuelvo a plantear ahora. Lo primero que voy a hacer el 10 de diciembre, si soy reelecto, es llamarlos a todos, empezando por Alberto Fernández, que ahora habla de la importancia del equilibrio fiscal”, lanzó Macri, que ayer estuvo en Posadas con la marcha del #Sísepuede.



“El sistema es que haya sana competencia, que el Estado cuide que nadie tenga monopolios, que nadie abuse de su poder, que no haya comportamientos mafiosos”, dijo el presidente. Y agregó: “Lo peor es convivir con esta inflación, que yo asumo. Yo dije que esto iba a ser fácil de resolver, y por más que en un momento la bajamos al nivel más bajo en los últimos 20 años, no la inflación, pero la pobreza sí la bajamos, después volvimos al mismo lugar. ¿Por qué? Porque no logramos un acuerdo de fondo para decir ´este es el presupuesto, con esto nos manejamos y no mentimos más y se gasta lo que hay y se le bajan los impuestos a la gente´”.



Según Macri, es “prioritario” alcanzar un consenso multisectorial para mejorar la economía. Pero entre las dificultades que se encontró para lograr un compromiso más amplio, en 2015 y 2017, Macri tuvo que lidiar principalmente con la falta de representatividad en muchos sectores. (Con información de La Nación-GDA)