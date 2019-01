Macri se "indignó" con jueza que liberó a ladrón uruguayo, pero ella negó participación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino Mauricio Macri criticó en la tarde de este jueves a la jueza Patricia Guichandut, que liberó un delincuente uruguayo tras efectuar un robo. "Es indignante", expresó.



En la red social Twitter, Macri escribió: "Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance".

Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 31 de enero de 2019

El delincuente -calificado de "motochorro" por el mandatario- fue detenido por la Policía ayer miércoles al intentar escapar de un control de tránsito. El hombre tenía tres antecedentes penales en Argentina, un pedido de expulsión y una prohibición de ingreso al país, informó Clarín.

Se trata del segundo caso de liberación de un delincuente por parte de la jueza Guichandut en los últimos días. La semana pasada había permitido que un delincuente de nacionalidad colombiana -también con antecedentes penales- pagara un total de $ 700 argentinos (cerca de $ 600 uruguayos) para quedar en libertad tras robar un celular.



El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, a cargo del Ministerio de Seguridad, advirtió que "hablarán con la Cámara" de Casación "para ver qué decisión se va a tomar, porque así no se puede seguir", informó Clarín.



"No lo podemos creer. Estoy indignado. Con bronca, caliente. No puede ser que la Policía actúe una y mil veces y después venga esta jueza y libere a dos motochorros con antecedentes en una semana. Uno de ellos -uruguayo- tenía pedido de expulsión del país. No hay sentido común; hay impunidad", agregó Santilli.

"No tuve ni tengo intervención alguna"

Luego de conocidos los comentarios del presidente, la jueza Guichandut emitió un comunicado en el que indica que no liberó al delincuente uruguayo porque nunca tuvo la causa y por lo tanto no estuvo a cargo del caso.



"Resulta llamativo que también se atribuya a este Tribunal a mi cargo la intervención en una actuación penal que se le seguiría a dos ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad uruguaya, apellidado Franco, en la que no tuve ni tengo intervención alguna", indicó.



Guichandut añadió: "Finalmente debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional".