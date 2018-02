Un hombre se hizo estallar delante de la embajada de EE.UU. en Montenegro

Un hombre se hizo estallar este jueves de madrugada delante de la embajada de Estados Unidos en la capital de Montenegro después de haber lanzado una granada al interior del recinto del edificio.



Las autoridades de Podgorica, capital de Montenegro, no privilegian, por el momento, ninguna pista tras el ataque en este pequeño país que se unió a la OTAN en 2017 pese a la oposición de gran parte de la población.



"Hasta ahora, no tenemos ningún elemento que nos permita hablar de terrorismo", se limitó a comentar la fiscal Lepa Medenica.



Los investigadores, "en cooperación con el FBI, examinan las actividades en las redes sociales" del asaltante, para determinar "sus motivaciones y si actuó solo o con cómplices", precisó un alto responsable de Interior, Enis Bakovic.



El principal diario del país, Vijesti, afirma que el atacante es un hombre de 43 años nacido en Kraljevo, en Serbia, y residente en Podgorica.



Vijesti difunde asimismo la fotografía de un diploma firmado por el expresidente de Serbia Slobodan Milosevic, sobre una condecoración a este hombre por sus servicios prestados en el ejército yugoslavo en 1999, año de los bombardeos de la OTAN sobre Serbia para poner fina a la guerra de Kosovo.



Ese año, Montenegro y Serbia estaban unidos en lo que quedaba de la República Federal de Yugoslavia. Montenegro declaró su independencia en 2006 y desde entonces aplica una política prooccidental.



Una corresponsal de la AFP que llegó al lugar poco después del ataque no vio daños materiales. La policía dio cuenta de un pequeño cráter en un patio de la embajada.



"Oí dos explosiones, una tras otra. La policía llegó muy pronto y se llevó el cuerpo de un hombre", contó a la AFP un guardia de seguridad de un centro deportivo cercano a la embajada y que pidió permanecer en el anonimato.

El edificio se encuentra a las afueras de Podgorica, cerca del recinto de la policía secreta y del río Moraca. Según el testigo, es posible que el hombre llegara a pie por un puente.



"A las 00H30 (23H30 GMT) frente al edificio de la embajada de Estados Unidos en Montenegro una persona desconocida se suicidó con un dispositivo explosivo. Justo antes, esa persona lanzó un aparato explosivo (...) al interior del recinto de la embajada", informó el gobierno montenegrino.



"El artefacto era muy probablemente una granada de mano. La investigación policial y la identificación están en curso, bajo la dirección del fiscal y de la policía de Montenegro", según el tuit del gobierno.



OTAN y yihadistas.

La embajada de Estados Unidos en Podgorica confirmó "una pequeña explosión cerca de la embajada".



La legación diplomática, que permanecerá cerrada el jueves, pidió a los ciudadanos estadounidenses que "eviten hasta nueva orden la embajada en Podgorica".



Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad de todas las legaciones diplomáticas del país.



Montenegro, un pequeño país de 660.000 habitantes, en su mayoría eslavos, celebrará elecciones presidenciales en abril.



Según cifras recientes, 23 montenegrinos se unieron a las filas yihadistas para combatir en Siria y Irak. Por primera vez uno de ellos fue condenado en enero.



Golpe de Estado fallido.

En octubre de 2016, las autoridades montenegrinas afirmaron haber impedido un golpe de Estado orquestado por un grupo de militantes prorrusos que preveían tumbar al gobierno.



Según la fiscalía, los golpistas planeaban entrar en el parlamento para proclamar su victoria con el fin de impedir la integración en la OTAN.

Durante la investigación, las autoridades informaron de un plan para asesinar al primer ministro de entonces Milo Djukanovic.



Quince personas están siendo juzgadas por intentona golpista, entre ellas dos rusos y dos serbios prófugos.



La oposición prorrusa denunció un "juicio político orquestado" por el gobierno.