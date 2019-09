"Han robado mis sueños": Greta Thunberg increpó a líderes en cumbre climática

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La joven activista Greta Thunberg abrió el lunes la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas con una fuerte condena a los líderes mundiales por no tomar medidas firmes para combatir el calentamiento global.

Días después de que millones de jóvenes salieran a las calles de todo el mundo para exigir acciones de emergencia sobre el cambio climático, los líderes globales reunidos en la asamblea general de la ONU tratarán de inyectar un nuevo impulso a los estancados esfuerzos para frenar las emisiones de carbono.



Visiblemente emocionada, la activista de 16 años dijo en la apertura de la cumbre que en los últimos años se ha contaminado a su generación con un impacto radical en el cambio climático.



"Todo esto está mal. No debería estar aquí. Debería haber vuelto a la escuela al otro lado del océano, pero todos ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza. ¿Cómo se atreven?", dijo Thunberg.



"Han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías", sostuvo la adolescente, que agregó que los planes que darán a conocer los líderes globales no serán suficientes para responder al ritmo en que se está calentando el planeta.



Thunberg lidera una nueva ola de activismo por el cambio climático a través de unas huelgas escolares semanales llamadas "Viernes para el Futuro", que comenzaron con sus protestas solitarias afuera del Parlamento sueco.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a los gobiernos que tendrían que ofrecer planes de acción para calificar como oradores en la cumbre sobre el clima, cuyo objetivo es impulsar el Acuerdo de París de 2015 para combatir el calentamiento global.



En sus comentarios de apertura, el funcionario portugués intentó destacar la urgencia del cambio climático.



"La naturaleza está enojada. Y nos engañamos a nosotros mismos si creemos que podemos engañar a la naturaleza, porque la naturaleza siempre contraataca, y en todo el mundo la naturaleza está devolviendo el golpe con furia", dijo Guterres.



"Todo tiene un costo, pero el mayor costo es no hacer nada, el mayor costo es subsidiar a una industria de combustibles fósiles en decadencia, construir más y más plantas de carbón y negar lo que es simple: que estamos en un agujero climático profundo y para salir primero debemos dejar de cavar", añadió.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un negador del cambio climático que ha anulado todas las principales regulaciones en su país destinadas a combatir el tema, hizo una breve aparición en la audiencia con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo.



El mandatario republicano no hizo comentarios, pero escuchó los discursos de la canciller alemana, Angela Merkel, y del primer ministro indio, Narendra Modi.