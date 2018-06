Guatemala: 62 muertos por el volcán de Fuego

¿¡Hay alguien que necesita ayuda!?", gritaban socorristas ayer lunes en una comunidad del sur de Guatemala con la esperanza de encontrar a sobrevivientes en medio de la devastación que dejó la potente erupción del volcán de Fuego, con la muerte de al menos 62 personas.

Bomberos, soldados y policías se abrían paso entre los techos de decenas de casas arrasadas por el deslave de lodo y ceniza ardiente que el domingo provocó el pánico en la pequeña comunidad de San Miguel Los Lotes, en la ciudad de Escuintla, 35 km al sur de la capital, Ciudad de Guatemala.

Eufemia García, de 48 años, rompe en llanto al enumerar a una decena de miembros de su familia, entre ellos sus tres hijos, que quedaron atrapados al momento que el deslave tomó por sorpresa el caserío. "Yo quería regresar por ellos, yo quería regresar", repite la mujer de 48 años frente a una ambulancia.

Un nuevo deslave que ocurre en la ladera del volcán hace que se suspendan momentáneamente las tareas y todos los que están en el epicentro del desastre deben evacuar a un lugar seguro.

El panorama es desolador en toda el área. Ropa tendida cubierta de ceniza, comida aún en la mesa y aves de corral que deambulan, dan indicios del pavor que sufrieron los habitantes del caserío.

By Rosana Decima

Perros y gatos también murieron quemados y las mascotas que quedaron vivas se refugian en las casas.

La potencia de la erupción ocasionó una lluvia de ceniza que se dispersó por varias ciudades, provocando el cierre del aeropuerto internacional de la capital y la suspensión de clases en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez que comparten la jurisdicción del volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura.

El recuento de los muertos se elevó ayer lunes a 62 mientras el cráter seguía despidiendo una nube ardiente de gases y rocas. La explosión del domingo dejó además cerca de 300 heridos. Las autoridades, que decretaron tres días de duelo, dijeron que la erupción ha dejado hasta ahora 1,7 millones de afectados y 3.100 evacuados.

"Estas son cifras preliminares, estamos consolidando datos", dijo el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sergio Cabañas, sobre el aumento de fallecidos desde los 25 reportados previamente. Este organismo dijo en un comunicado que sigue habiendo explosiones de la misma energía en el domo del volcán, que las columnas de ceniza trepaban hasta 10.000 metros de altura y llegaban a unos 40 kilómetros de distancia del cráter.

Las cenizas arrojadas por el volcán afectaron entre el 15 y 20% del área cafetalera de El Rodeo, Escuintla y Alotenango, dijo la Asociación de productores Anacafé.

El Aeropuerto Internacional de La Aurora, ubicado al sur de la ciudad de Guatemala, recibió ayer la mediodía sus dos primeros vuelos, provenientes de la ciudad de Panamá y de Atlanta, Estados Unidos, respectivamente. El primer avión en aterrizar luego de un cierre de 24 horas provocado por las ceniza del Volcán de Fuego, fue el vuelo 737 de la panameña Copa Airlines, dejando a su paso una nube de los restos de ceniza que quedó en el asfalto.

Sismo.

En medio de este drama, un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter sacudió ayer la costa sur de Guatemala sin que causara víctimas ni daños materiales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el temblor se registró a las 9.06 hora local (12.06 en Uruguay).

La explicación de un experto

La erupción del volcán en Guatemala generó columnas de rocas y gas cuyo flujo es más rápido que el de la lava, según el geólogo David Rothery, de la Open University de Inglaterra.



—¿Qué sucedió?



—Por lo general, el volcán de Fuego no produce largas y fluidas columnas de lava como las que vierte actualmente el Kilauea, en Hawai. Los videos y las fotos que he visto sugieren una o varias columnas piroclásticas. Estas columnas pueden desplazarse a más de 100 km/h, mucho más rápido y mucho más lejos que las de lava. Este tipo de columna fue la que provocó tantas víctimas durante la famosa erupción del Vesubio, en el 79 d.C., que destruyó Pompeya.



—¿Por qué no se previó esta erupción?



—No lo sé. El volcán de Fuego registra una fase eruptiva desde 2002, y en 2017 estuvo en actividad de forma continuada. Habida cuenta de esta actividad, quizás habría sido juicioso definir una zona de evacuación (como lo hizo el año pasado Bali alrededor del volcán Agung).



—¿Qué puede pasar ahora?



—El Instituto Nacional de Sismología y Vulcanología de Guatemala indica que la erupción terminó, pero que los lahars todavía representan un peligro. En efecto, cuando la lluvia cae sobre las cenizas frescas, estas pueden transformarse en un barro denso (como cemento húmedo) y devastar rutas o destruir puentes.