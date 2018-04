Escándalo sexual: reforman academia del Premio Nobel

Más de dos siglos después, la opaca Academia Sueca tendrá nuevas normas. En medio de un mayúsculo escándalo que está haciendo tambalearse los cimientos de la institución que otorga el Premio Nobel de Literatura y que ha provocado una cadena de dimisiones, el rey Carlos Gustavo de Suecia ha anunciado una reforma de sus estatutos. Hasta ahora, las normas de la Academia no recogían la posibilidad de dimitir y establecían que el sillón de académico era vitalicio. El cambio recogerá claramente no solo la posibilidad de renuncia para que pueda haber el necesario reemplazo, sino que se considerará que cualquier miembro que no haya participado en los trabajos de la institución por un periodo de más de dos años la ha abandonado.

El anuncio del rey de Suecia, garante de esa institución independiente fundada en el siglo XVIII, llega después de la dimisión de cinco de sus 18 académicos tras un escándalo de acoso y abusos sexuales en el entorno de la Academia. Un caso que ha empañado el prestigio del galardón y que ha destapado además irregularidades financieras y filtraciones del nombre de los premiados. En el núcleo de todo está la acusación pública de 18 mujeres contra el dramaturgo y fotógrafo francés Jean-Claude Arnault. Las mujeres revelaron el pasado noviembre al diario sueco Dagens Nyheter que Arnault, casado con la académica Katarina Frostenson, varias agresiones sexuales; algunas de ellas cometidas en el entorno de la Academia o incluso en pisos pertenecientes a esta institución. Arnault, un poderoso miembro del entorno cultural en Suecia, es además promotor de Fórum, un centro literario que ha recibido financiación durante años de la Academia. Arnault ha negado todas las acusaciones a través de su abogado.

Tras las serias acusaciones, que señalaban además que el artista se había valido durante años de su posición de poder y sus vínculos con la prestigiosa institución para cometer los abusos, la Academia cortó sus vínculos con Fórum y trató de apartar a Arnault. En una de esas reuniones de académicos, se supo entonces que el artista francés había abusado no solo de numerosas mujeres del entorno cultural sueco sino incluso de algunas familiares de miembros de la Academia. Sin embargo, jamás se había actuado contra él.

La secretaria permanente de la institución y encargada de anunciar el galardón, Sara Danius, encargó entonces una investigación y un informe independiente a una firma de abogados sobre el caso. Tras recibirlo, los miembros no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo actuar y tres dimitieron; dos de ellas Frostenson y Danius, que al parecer se vio obligada a dejar su puesto a cambio de que la esposa del implicado abandonase también. Desde entonces, la Academia está paralizada ya que estas salidas se suman a otras dos anteriores, con lo que solo 11 de sus 18 asientos están ocupados, uno menos de los que se necesita para tomar nuevas decisiones; como por ejemplo la que competen al Nobel de literatura.

La Academia no ha hecho pública la auditoria, pero según ha podido saber la prensa sueca, esta ha recomendado entablar acciones legales contra Fórum (el centro cultural de Arnault) y ha revelado además que la académica Frostenson —miembro de la institución desde hace 26 años— es co-promotora del club. El informe da cuenta también de que el artista francés ha filtrado el ganador del Nobel en al menos siete ocasiones.

Aunque Dagens Nyheter y la mayoría de la prensa sueca mantiene el anonimato de Arnault —a quien denomina "personalidad cultural" por cuestiones legales—, el artista ya tenía cierta fama en el entorno cultural sueco. Además, una de las mujeres acosada escribió una carta hace dos décadas a la Academia informando de lo ocurrido. Un aviso que se ignoró por completo. Después de que las agresiones salieran a la luz y con la fuerza global del movimiento contra el acoso sexual surgido en Hollywood #Metoo, ocho mujeres denunciaron a Arnault ante las autoridades suecas. Solo una de las denuncias sigue su curso; las otras siete han prescrito o no han podido presentar suficientes evidencias.