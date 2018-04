El video de la "embarazada mala" de China que es furor en las redes sociales

El viernes pasado, en un restaurante de la ciudad de Baoji, provincia china de Shaanxi, ocurrió un episodio que hoy recorre el mundo.



Todo quedó registrado por la cámara de seguridad del local: un niño de cuatro años corría de un lado para el otro cuando sin querer la cortina plástica de la puerta molestó a una embarazada que estaba comiendo en una de las mesas.

El las imágenes, que fueron compartidas en pocos días miles de veces en redes sociales, se ve claramente como después de eso el niño vuelve a pasar corriendo por el lugar y la mujer embarazada estira su pierna, haciéndole una zancadilla, por lo que el niño se cae.

Según informa el Washigton Post, los medios locales dijeron que el niño estaba llevándole palillos para comer a sus padres, que son quienes administran el restaurante.

En el video se ve cómo el pequeño se cae y se golpea en la cabeza. Los médicos que lo atendieron más tarde confirmaron que tuvo una conmoción cerebral.

En las redes sociales ya le pudieron apodo a la mujer: "la embarazada mala". En el sitio web What's on Weibo, por ejemplo, uno de los comentarios sostiene que la mujer "está reaccionando de manera exagerada. El niño aún es joven e ignorante. Puede molestarla, pero usted no puede abordarlo así. Además, el niño lleva palillos en la mano, ¿y si realmente lo lastimaras? Pronto serás madre, ¿no tienes miedo de que tus propios hijos sean dañados? Tu agresión no es buena para tu bebé. Eres una adulta, ¡qué vergüenza!"

Luego de la caída, el niño le contó a su madre lo que pasó. Y ella revisó las imágenes de la cámara de seguridad. Luego llamó a la Policía.

"Al principio pensé que mi hijo se había caído, pero luego él me dijo que la mujer lo había derribado, lo que también confirmaron otros clientes en el restaurante", dijo la madre del niño al China Youth Daily, según el South China Morning Post.



"Revisé la CCTV y estaba tan enojada que llamé a la Policía", agregó.



La mujer embarazada se entregó y se disculpó. Se ofreció a pagar los gastos médicos del niño y recibió una multa.

Según los medios de comunicación locales, la madre del niño dijo que estaba conforme con la sanción que la embarazada recibió y contenta de que no fuera a la cárcel. "No queremos afectarla", le dijo a China Youth Daily. "Tengo hijos yo mismo. Puedo entender", agregó.