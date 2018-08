Deciden trasladar restos de Franco y estalla la polémica

El gobierno socialista de España aprobó ayer viernes un decreto ley para exhumar al dictador Francisco Franco del mausoleo donde reposa cerca de Madrid, una decisión que suscita una fuerte crispación política en una España que no acaba de digerir su pasado.

Para ejecutar la medida, a la que se oponen la familia del dictador y la oposición conservadora, el gobierno de Pedro Sánchez optó por la vía de decreto ley, que en el mes de septiembre deberá ser aprobado en la cámara baja del Parlamento.

Los socialistas son claramente minoritarios, aunque cuentan con alcanzar la mayoría simple que requiere el decreto con el apoyo de la izquierda radical de Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera anunció que su partido no dará su apoyo al decreto, aunque la fórmula elegida, la abstención, no lo bloquea. La única fuerza política que puede oponerse es el Partido Popular (PP), aunque aún no confirmaron su voto, pero recurrirán el decreto ante el Tribunal Constitucional, pues consideran que esa vía legal exige justificar la urgencia del asunto y en este caso, según ellos, no existen tales circunstancias.

A los socialistas "les interesa más abrir las trincheras cerradas y las cicatrices ya cicatrizadas de nuestro peor pasado, en vez de fijarnos en nuestro mejor presente", dijo el jueves su líder del PP, Pablo Casado.

"Un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado", tuiteó Sánchez tras la aprobación del decreto, señalando que su ejecutivo "actúa con serenidad para devolver la dignidad a las víctimas del franquismo y a la democracia".

La exhumación de los restos que reposan en el Valle de los Caídos, un imponente conjunto monumental a unos 50 km de Madrid, tendrá lugar previsiblemente "a final de año", explicó a la prensa la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.

"Es urgente porque vamos tarde. Un dictador mo puede tener una tumba de Estado en una democracia consolidada como la española. Es incompatible", enfatizó Calvo.

Añadió que "no hay ni una sola democracia" comparable "que haya sostenido una situación como la que hemos sostenido más de 40 años".

Divergencias.

Calvo explicó que el proceso será "con todas las garantías" y que el decreto ley tendrá caducidad de 12 meses. El próximo viernes 31, se acordará el procedimiento para iniciar los trámites, incluido el aviso a la familia para que se haga cargo de los restos de Franco.

Una vez exhumado, la solución lógica sería que el general sea reinhumado en la cripta que la familia tiene en el cementerio de El Pardo, a las afueras de Madrid.

Los descendientes del "generalísimo" siguen oponiéndose a la medida, pero Carmen Calvo explicó que si la familia no coopera ni indica dónde trasladarlo, será el propio ejecutivo "el que decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladan los restos mortales de Franco".

El nieto mayor del dictador, Francis Franco, se quejó en la televisora Antena 3 y calificó de rídicula la medida aprobada por el gobierno. También decenas de personas se manifestaron en el Valle de los Caídos para protestar contra la decisión de Sánchez.

Desde el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su muerte, el general Franco, vencedor de la Guerra Civil (1936-1939), reposa en el Valle de los Caídos.

El complejo, de grandes proporciones, cuenta con una basílica horadada en una montaña y rematada de una pesada cruz de 150 metros de altura.

El militar gallego que dirigió el país de 1939 a 1975 está enterrado en el altar de la basílica bajo una losa cubierta siempre de flores frescas, al igual que el fundador del partido fascista Falange, José Antonio Primo de Rivera.

Junto a ellos yacen allí los restos de unos 27.000 combatientes franquistas y de unos 10.000 opositores republicanos, motivo por el cual el dictador presentó el Valle como un lugar de "reconciliación".

Sin embargo, sus detractores lo ven como un insulto a las víctimas de la represión franquista, ya que los cadáveres de los republicanos, sacados de cementerios y fosas comunes, fueron llevados allí sin el consentimiento de sus familias. Y además, el conjunto monumental fue construido por unos 20.000 presos políticos, entre 1940 y 1959.

Pero la memoria sobre la guerra y la dictadura sigue siendo un asunto envenenado en España. En una encuesta de julio del diario El Mundo, un 41% de los españoles aprobaba la exhumación frente a un 38,5% que se oponía.

Pero el sondeo también indicaba que un 54% aseguraba que no era "un buen momento" para abordar la cuestión.

División por otros autoritarios

Josef Stalin Dictador de la Unión Soviética Después de su muerte en 1953, Josef Stalin fue enterrado en el mausoleo de Vladimir Lenin en Moscú. En 1961, durante el período de la desestalinización, los restos del ex dirigente soviético fueron transportados a una tumba más modesta situada cerca del Kremlin. Su sepultura continúa siendo un lugar de peregrinación para los nostálgicos de la Unión Soviética, el centro de poder del comunismo que se disolvió en diciembre de 1991.

Nicolae Ceausescu Dictador de Rumania Tras haber reprimido con dureza las manifestaciones en contra del régimen comunista, Nicolae Ceausescu y su esposa Elena fueron detenido, juzgados y fusilados el 25 de diciembre de 1989 en un cuartel de la capital, Bucarest. Ante la amenaza de que su tumba fuera profanada, los enterraron de noche en sepulturas con nombres falsos. Los nombres verdaderos fueron inscriptos un tiempo después. En enero de este año, los comunistas recordaron el centenario de su nacimiento.