Constituyente chileno que fingió tener cáncer pidió "disculpas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rodrigo Rojas Vade, miembro prominente de la Convención Constitucional de Chile, que fingió tener cáncer para impulsar su popularidad, pidió "disculpas" al país este jueves y negó haber cometido un delito, aunque la Fiscalía abrió investigación en su contra.

"Quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas o engañadas por mi conducta, especialmente a quienes padecen cáncer, a organizaciones de pacientes y sus familias", dijo Rojas Vade en una declaración pública que divulgó en sus redes sociales.

La presidenta de la convención, la académica mapuche Elisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Bassa, declararon el miércoles ante los detectives que investigan el caso de este asambleísta, a quien su supuesta condición de enfermo de leucemia le ayudó a ganar reconocimiento hasta resultar elegido para el órgano que redacta la nueva Carga Magna.



"Fue un grave error informar que el diagnóstico de mi enfermedad era cáncer, puesto que no es el correcto. De igual forma [pido] disculpas a todos los chilenos que hacen rifas, completadas [vender 'hot-dogs'], bingos y eventos para pagar tratamientos de enfermos de cáncer", indicó Rojas Vade.



El activista de 37 años era vicepresidente adjunto de la Convención elegida en mayo y un rostro reconocido de las protestas de 2019.



La Fiscalía abrió el martes una investigación por este caso, que ha conmocionado a los chilenos, y ordenó a la policía ubicar y tomar declaración a Rojas Vade en calidad de imputado para determinar si cometió "hechos que pudieran revestir carácter de delito".

"Aclararé los hechos, entregando todos los antecedentes que acreditan mi condición de salud y que demuestran que no he cometido ningún delito: mi enfermedad es real y el dinero que recibí en una actividad solidaria fue destinado a solventar deudas adquiridas por mi condición de salud", expresó el constituyente.



Rojas Vade incluyó en su declaración de patrimonio una elevada deuda por gastos de tratamientos para el cáncer, que luego confesó no padecer en una entrevista publicada por el diario La Tercera.



El caso remeció a la asamblea que desde julio redacta una Constitución para reemplazar a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Para esta tarea tiene plazo de un año.



Rojas Vade renunció a la vicepresidencia de la convención el fin de semana, pero sigue siendo constituyente por ser un cargo "no renunciable", según explicó Loncón el lunes.