Cierra la empresa que filtró millones de datos

La consultoría británica Cambridge Analytica, en el centro del escándalo por la filtración de datos privados de millones de usuarios de Facebook, anunció ayer miércoles que comenzó un proceso de cierre de sus operaciones por insolvencia.

La empresa indicó que el escándalo sobre la utilización inapropiada de datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook hizo inviable la continuación de su negocio.

La polémica sobre el uso de los datos en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 en Estados Unidos afectó a las acciones de la mayor red social mundial y puso en marcha múltiples investigaciones oficiales.

Cambridge Analytica, así como su empresa matriz SCL, iniciaron "un proceso de insolvencia en Reino Unido", según un comunicado de la compañía publicado en su página web. "La compañía cesa inmediatamente todas sus operaciones", agregó. Se designó un administrador independiente.

"Hemos determinado la inviabilidad de las operaciones", señaló el texto de la empresa.

"En estos últimos meses, Cambridge Analytica ha sido blanco de numerosas acusaciones infundadas y, a pesar de los esfuerzos de la empresa para rectificar los hechos, ha sido calumniada por actividades que no solo son legales sino que son ampliamente aceptadas como parte integrante de la publicidad en línea", dijo en el comunicado.

"El asedio efectuado por la cobertura mediática ha apartado a casi todos los clientes y proveedores" de Cambridge Analytica, lamentó la empresa.

Diversos medios revelaron en marzo que la empresa utilizó información de millones de usuarios de Facebook para diseñar un software para influir en los votantes a favor de Trump y en contra de la candidata demócrata Hillary Clinton.

El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, afirmó ante el Congreso de Estados Unidos que la consultora británica accedió a información de 87 millones de usuarios, incluidos sus propios datos personales.

El académico de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan, ha admitido por su parte que diseñó un test de personalidad con el que fue capaz de obtener información de usuarios de Facebook que no habían dado su consentimiento de forma explícita a que se utilizaran esos datos.

Cambridge Analytica es una empresa de comunicación estratégica y análisis de información vinculada al Partido Republicano de Estados Unidos. La empresa es filial de la compañía de marketing británica Strategic Communication Laboratories (SCL). Está dirigida por Alexander Nix, un hombre que está en sus 40 años y que pasó por la prestigiosa escuela de Eton, conocida como la "fábrica" de las élites del Reino Unido, y por la universidad de Manchester.

Se encargaba de entregar a empresas y a organizaciones políticas información basándose en el análisis de datos a gran escala. "Nosotros encontramos a sus electores y hacemos que pasen a la acción", resume la firma al explicar que entre su personal cuentan con investigadores especializados en el análisis de datos y expertos políticos.

En Estados Unidos, Cambridge Analytica afirma que dispone de información "de más de 230 millones de electores estadounidenses".

Una investigación de los diarios The New York Times y The Observer, y la edición dominical del periódico británico The Guardian, reveló que Cambridge Analytica usó los datos de millones de usuarios de Facebook para desarrollar un software para predecir e influir en los votantes.

Entre los personajes vinculados a Cambridge Analytica está Steve Bannon, quien fuera estratega electoral y uno de los consejeros más cercanos de Trump antes de ser despedido como asesor de la Casa Blanca a mediados de 2017.

Según el diario The Observer, Bannon estuvo al mando de Cambridge Analytica.

Ahora Facebook prevé oficiar de "Cupido"

Facebook ofrecerá un servicio de citas, anunció el presidente ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, en la primera incursión de la red social en un mercado en crecimiento.

Zuckerberg explicó a desarrolladores de software en la conferencia anual F8 de Facebook, que un servicio de citas es una opción natural para una compañía que se especializa en conectar a personas en línea.

"Hay 200 millones de personas en Facebook que se etiquetan como solteras, así que claramente hay algo que hacer", dijo Zuckerberg.

La función será para encontrar relaciones a largo plazo y "no solo conexiones", dijo. Será opcional y se lanzará pronto, agregó, sin especificar una fecha.

El servicio para citas se está construyendo pensando en la privacidad, por lo que los amigos no podrán ver el perfil de encuentros de una persona, dijo Zuckerberg.

La preocupación por el manejo de la privacidad de Facebook ha aumentado desde que la red social admitió en marzo que los datos de millones de usuarios fueron erróneamente recolectados por la consultora política Cambridge Analytica.

Un servicio de citas podría aumentar el tiempo que las personas pasan en Facebook y ser un "gran problema" para competidores como Match Group Inc, dijo James Cordwell, analista de Atlantic Equities.

Match, el propietario de la popular aplicación móvil de citas Tinder y OkCupid, se considera el "líder mundial en citas".