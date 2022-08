China advierte que EE.UU. "pagará el precio" si Nancy Pelosi visita Taiwán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China advirtió el martes que Estados Unidos cargará con la "responsabilidad" y "pagará el precio" si la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visita Taiwán en su gira asiática.

Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio que tiene que reunificar, por la fuerza si es necesario, y advirtió que considerará una visita de Pelosi a la isla como una provocación.

Si se concreta el viaje, Pelosi sería la más alta funcionaria estadounidense en visitar Taiwán desde su predecesor Newt Gingrich en 1997.



"Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China", indicó a la prensa una portavoz de la diplomacia china, Hua Chunying.



El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, afirmó que "el abuso de confianza de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán es despreciable", en unos comentarios publicados el martes en la web del ministerio en los que no se mencionaba a Pelosi.



La responsable, de 82 años, llegó el martes a Malasia, donde se reunió con el primer ministro y el presidente de la cámara baja del Parlamento, en la segunda etapa de su gira en Asia tras pasar por Singapur.



Su itinerario incluye después escalas en Corea del Sur y Japón, pero la perspectiva de una visita a Taiwán sigue acaparando la atención.



En un comunicado, Pelosi indicó este martes que "estamos comprometidos en un amplio abanico de discusiones sobre la manera de lograr nuestros objetivos comunes y hacer segura (la región) Indopacífico".

Portaaviones de la Armada china están navegando fuera de sus bases Los dos portaaviones de la Armada china se encuentran fuera de sus bases y navegando horas antes de la posible llegada a Taiwán de Pelosi una visita a la que Pekín ha advertido de que responderá con contundencia.



El portaaviones Liaoning dejó su base en el puerto de Qingdao (provincia de Shandong, este) el domingo, mientras el Shandong zarpó el lunes desde el de Sanya (provincia de Hainan, sur) acompañado por un buque anfibio de asalto, reportó el diario oficialista Global Times.



Visita "muy probable"

Rusia, por su parte, expresó el martes su "solidaridad absoluta" con su aliado chino, en un gesto que responde al hecho de que Pekín se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania.



"Todo lo que está relacionado con esta gira y una posible visita a Taiwán es una pura provocación. Esto agrava la situación en la región y aumenta las tensiones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Varios medios taiwaneses citaron los comentarios del vicepresidente del Parlamento de la isla, Tsai Chi-chang, afirmando que era "muy probable" que Pelosi viajara allí en los próximos días.



El diario taiwanés Liberty Times citó fuentes no identificadas según las cuales llegaría a la isla en la noche del martes y que se reuniría al día siguiente con la presidenta Tsai Ing-wen.



Aunque la Casa Blanca se encuentra en una situación comprometida con esta visita, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Pelosi "tiene derecho" a llevarla a cabo.



"No hay motivo para que Pekín convierta una posible visita, congruente con la política estadounidense de hace tiempo en un tipo de crisis", añadió.

Kirby citó informes de inteligencia según los cuales China prepararía posibles demostraciones de fuerza militares que podrían incluir el disparo de misiles al estrecho de Taiwán o incursiones a "gran escala" en el espacio aéreo taiwanés.



Ante ello, el ministerio de Defensa de Taiwán aseguró el martes que el territorio está "decidido, capaz y confiado" en que podrá proteger a la isla de las crecientes amenazas de China.



Kirby recordó que Pelosi viaja en un avión militar y que si bien Washington no teme un ataque directo, sí "eleva los riesgos de un error de cálculo".

Asimismo, reiteró que la política estadounidense no ha variado con respecto a Taiwán.



Ello implica apoyo al gobierno autónomo taiwanés al tiempo que reconoce a Pekín por encima de Taipéi y se opone a una declaración formal de independencia de parte de Taiwán o una toma por la fuerza de parte de China.

"Muy peligrosa"

El gobierno taiwanés se ha mantenido cauteloso sobre la cuestión. El primer ministro Su Tseng-chang no confirmó el martes la visita al ser consultado por periodistas, pero agradeció a Pelosi su apoyo.



Los 23 millones de habitantes de Taiwán viven con el temor de una invasión, una situación que se ha agravado bajo el mandato del presidente chino Xi Jinping.



La semana pasada, en una conversación con Biden, Xi advirtió a Estados Unidos de que no "jugara con fuego" en la cuestión de Taiwán.



El lunes, el embajador chino en la ONU, Zhang Hun, calificó la visita de Pelosi de "muy peligrosa, muy provocadora".



Para respaldar su mensaje, el ejército chino difundió el lunes en internet un video de tono marcial que muestra a soldados gritando listos para la lucha, combatientes despegando, paracaidistas saltando de un avión o una lluvia de misiles que aniquilan varios objetivos.