Varios se bajaron de "Davos del desierto"

Con la suspensión de los proyectos del multimillonario británico Richard Branson y la deserción en cascada del preciado "Davos del desierto" saudita, el caso Khashoggi agitó ayer viernes el mundo de los negocios, que hace un año se entusiasmaba con los faraónicos proyectos del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

El Financial Times añadió su nombre a la lista de los medios de comunicación que decidieron abandonar la segunda edición de la cumbre "Future Investment Initiative" del 23 al 25 de octubre en Riad. Este "Davos del desierto", en referencia a la reunión anual de la élite de negocios en los Alpes suizos, sirve de escaparate para los muy ambiciosos proyectos económicos de plan "Vision 2030" del príncipe heredero Mohamed bin Salmán. Arabia Saudita pretende transformar al primer exportador mundial de petróleo en gigante tecnológico y turístico.

El diario económico "no será socio (del evento) mientras que la desaparición del periodista Jamal Khashoggi no se aclare", indicó su redactor jefe, Lionel Barber, en Twitter.

Antes que él, otros prestigiosos socios como The New York Times y The Economist ya habían retirado su apoyo a esta conferencia.

El periodista saudita Jamal Khashoggi, crítico con el poder saudita y colaborador de The Washington Post, está desaparecido desde su entrada el 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía.

Según responsables turcos, el periodista fue asesinado por agentes sauditas. Sin embargo, el régimen de Arabia Saudita lo rechaza y afirma que el periodista salió del edificio.

El director general de Uber, Dara Khosrowshahi, tampoco irá a Riad "a menos que surja una serie de hechos considerablemente diferentes" sobre la desaparición del saudita, dijo a los periodistas, según la agencia Bloomberg, también socio del evento.