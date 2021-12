Aval en EE.UU. a la pastilla capaz de resistir a Ómicron para pacientes adultos y de alto riesgo

Un grupo de expertos sanitarios designado por el gobierno de Estados Unidos votó ayer martes a favor de recomendar la píldora anticovid de Merck para pacientes adultos de alto riesgo, un nuevo tratamiento fácil de administrar y que podría ser capaz de resistir a las variantes, incluida Ómicron.

El molnupiravir, ya autorizado en Reino Unido, ha mostrado su capacidad de reducir la tasa de hospitalizaciones y muertes entre pacientes de alto riesgo, cuando se toma poco después de contraer COVID-19.



Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) otorgue pronto una autorización de uso de emergencia, lo que significaría que se almacenen millones de píldoras en las farmacias para pacientes con receta médica.

Con 13 expertos a favor y 10 en contra, la estrecha votación reflejó preocupaciones sobre una reciente degradación de los resultados que miden la eficacia del tratamiento y temores sobre sus posibles efectos secundarios.



“Fue una decisión difícil”, reconoció Sascha Dublin, del Instituto de Investigación de la Salud Kaiser Permanente de Washington.



La semana pasada, Merck publicó los resultados completos de un ensayo clínico con 1.400 personas. Según sus resultados, la píldora redujo el riesgo de hospitalizaciones y muerte en un 30%, un resultado significativo, pero menor al 50% que se había anunciado anteriormente tras un análisis con la mitad de pacientes.



Se espera que la píldora de Merck se convierta en el primer tratamiento oral autorizado para el COVID-19 en Estados Unidos.



El tratamiento de Merck se toma en dosis de cuatro píldoras, dos veces al día, durante cinco días, para un total de 40 píldoras.



El ensayo clínico encontró que era seguro, con eventos adversos poco graves como diarrea y mareos casi por igual entre los grupos que recibieron placebo y los que se les administró el fármaco.



El molnupiravir funciona introduciendo mutaciones en el material genético del coronavirus, inhibiendo su capacidad de replicarse. Se cree que puede ser más resistente a las variantes que los anticuerpos monoclonales o las vacunas porque no se dirige a las proteínas puntiagudas en constante mutación de la superficie del virus.

El mecanismo de generación de errores de molnupiravir también conlleva ciertas preocupaciones.



Algunos expertos han dicho que podría dañar el ADN de los mamíferos, lo que a su vez podría causar cáncer o dañar espermatozoides. En su presentación, la FDA precisó que los estudios con ratas mostraron que el efecto era insignificante.



Otra preocupación es que las mutaciones que introduce la píldora podrían conducir a una evolución peligrosa del mismo virus, provocando nuevas variantes. Para la FDA esa es “actualmente una preocupación teórica”.



El gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a comprar 3,1 millones de dosis de molnupiravir por aproximadamente 2.200 millones de dólares, con la opción de adquirir más.

Ómicron en la región

Era cuestión de tiempo para que la nueva variante Ómicron llegara a la región.



Brasil detectó ayer martes los primeros casos de esta variante en el país, que suponen además los primeros contagios en Latinoamérica.



Los dos positivos corresponden a un hombre, de 41 años, y una mujer, de 37, que residen en Sudáfrica, país dónde fue descubierta la nueva variante, y estaban de visita en Brasil, informo el gobierno de San Pablo.



La pareja desembarcó el pasado día 23 en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en la zona metropolitana de la capital paulista, pero cuando preparaban su regreso a Sudáfrica dieron positivo al COVID-19.



El Hospital Albert Einstein, una de las clínicas privadas más reputadas de Latinoamérica, realizó entonces la secuenciación genética de ambas muestras y constató, de forma preliminar, que se trataban de infecciones con la variante Ómicron.

Las autoridades sanitarias de San Pablo ratificaron poco después el diagnóstico a través del Instituto Adolfo Lutz.



Además, San Pablo investiga otro posible caso de contagio con Ómicron de un pasajero que estuvo en Sudáfrica y dio igualmente positivo para el coronavirus.



Asimismo, las autoridades brasileñas investigan otros posibles infectados con la nueva variante en viajeros llegados recientemente desde países de África, uno en el estado de Minas Gerais y otro en el Distrito Federal de Brasilia.



Brasil fue también la puerta de entrada del coronavirus en Latinoamérica, con el primer caso registrado el 26 de febrero de 2020, y también fue el lugar de origen de la “variante de preocupación” conocida como Gamma o P.1, surgida en el estado de Amazonas.

Ahora, en un intento por evitar una nueva ola, el Gobierno de Brasil suspendió desde el lunes pasado los vuelos procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue, y estudia extender esa medida a Angola, Malaui, Mozambique y Zambia.



No obstante, los primeros casos de Ómicron en el país son de pasajeros que llegaron a Brasil antes de que se anunciara esa restricción, que también han adoptado otros países con objeto de evitar la diseminación del nuevo linaje en sus territorios.



Sobre Ómicron aún se sabe poco. Los laboratorios están evaluando la eficacia de sus vacunas ante la nueva variante. (Con información de AFP y EFE)

Reglas más duras para los viajeros



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea promulgar reglas más estrictas para todos los viajeros que lleguen al país, incluyendo los estadounidenses que regresan, con el objetivo de frenar una posible propagación de la nueva variante del covid, Ómicron.



Así lo adelantó ayer martes el diario The Washington Post, que explicó que Estados Unidos exigirá a todas las personas que ingresen a su territorio que se realicen un test un día antes de abordar su vuelo, independientemente de su estado de vacunación o país de salida.



Además, los viajeros podrían volver a ser examinados dentro de los tres a cinco días posteriores a su llegada a Estados Unidos.



Como parte de este plan, que será anunciado mañana jueves, el Gobierno de Biden obligará a todos los visitantes, incluyendo los ciudadanos estadounidenses, a que se pongan en cuarentena durante siete días incluso si los resultados de sus pruebas del coronavirus son negativos.



En caso de que los viajeros no cumplan con esta nueva normativa, estarán sujetos a multas y sanciones, adelantó el Post.

OMS se opone a prohibir los viajes



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer martes que las prohibiciones de viajar impuestas por los países “no impedirán” la propagación de la nueva variante del coronavirus Ómicron.



“Las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional” de esta mutación, estimó la OMS en un documento técnico.



En un documento posterior, la entidad indicó que a las personas que no tienen vacunación completa y tienen riesgo de desarrollar una forma grave de COVID-19 o de morir “se les aconseja aplazar sus viajes a las zonas de transmisión local”.



Ante los temores surgidos por la nueva cepa, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió “calma” e instó a los Estados miembros a una respuesta “racional” y “proporcional”.



El responsable de la institución expresó su inquietud por el hecho de que varios países “implanten medidas generales y brutales que ni están fundadas en pruebas ni son eficaces de por sí, y que no harán más que agravar las desigualdades”.



Las alertas se dan en momentos que Brasil detectó dos casos positivos de la variante ómicron, los primeros en América Latina, en viajeros que llegaron de Sudáfrica antes de que ese país anunciara el hallazgo de esa cepa en su territorio.



Desde que Sudáfrica señaló la aparición de esta variante la semana pasada, muchos países cerraron sus fronteras a las personas procedentes de la África austral, suscitando la indignación en la región.



Estas medidas “pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos sanitarios mundiales durante una pandemia al desanimar a los países a informar y compartir los datos epidemiológicos y de secuenciación”, advirtió la OMS.



Esa falta de efectividad de las restricciones quedó en evidencia cuando Países Bajos reportó que la variante Ómicron estaba presente en su territorio antes de que Sudáfrica reportara su primer caso, el 25 de noviembre.



La nueva variante, que podría ser más transmisible o resistente a las vacunas, fue detectada en dos muestras tomadas en Países Bajos el 19 y 23 de noviembre. En uno de los casos, la persona no tenía registro de viajes al exterior.



Varios laboratorios, como Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson (J&J) están trabajando en nuevas versiones de la vacuna anticovid específicas contra la nueva cepa Ómicron.