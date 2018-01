Apareció el "ángel" que ayudó al cordobés atacado en un boliche de Punta del Este

La chica chilena que ayudó a Tomás Lacase, el cordobés atacado a la salida de un boliche de Punta del Este y que permanece en terapia intensiva, se reunió hoy con su familia en el sanatorio.



La joven se contactó con La Nación después de leer que los Lacase querían encontrarla para agradecerle haberle "salvado la vida" a Tomás, de 19 años. El chico -que tiene 30 fracturas en su cráneo y rostro- fue asistido por ella cuando estaba en el suelo.



"Leí tu nota con respecto a Tomás, soy la chilena que lo ayudó y quería contactar a la familia. No sé si me puedes ayudar". Así se presentó la joven que en la madrugada del domingo estaba con su pareja en el boliche.



"Se sacó la campera, le limpió la sangre de la cara y lo acomodó. Así evitó que se ahogara con su propia sangre. De hecho, sus problemas respiratorios se originaron por la sangre que alcanzó a tragar", dijo Julián Baldunciel, tío materno del cordobés, a este diario.



C -pidió reservar su identidad por ahora- quiere "mantener el perfil lo más bajo posible". Sí confirmó a este medio que sólo declaró el día domingo como testigo y después no la volvieron a llamar.



En la charla con los familiares de Tomás ratificó su disposición a colaborar. "Es un ángel; ella permitió que Tomy esté con vida", reiteró Baldunciel. Por estas horas los Lacase están resolviendo la designación de un abogado para que los represente en la causa.



Por el hecho está imputado por lesiones graves el mendocino Bernardo Alcolini, de 29 años, abogado y escribano, quien vive en la Ciudad de Buenos Aires. Su padre en declaraciones a Los Andes dijo que fueron los cordobeses quienes lo agredieron y que uno de ellos "toqueteó" a su hija.



Desde ayer a la tarde, después de que su foto de Facebook se viralizara, el perfil de Alcolini no permita más accesos.



"Nos contó cosas horrorosas de lo que pasó", describió Baldunciel en referencia a la conversación con la joven chilena. Al ser extranjera y estar de paso en Punta del Este la Justicia quiso concentrar la declaración en la del domingo. Los dos amigos de Tomás que habían ido con él al boliche, también dieron su versión del caso.



Ayer presentó una leve evolución que permitió sacarle el respirador, pero todavía no hay certeza de si los golpes dejarán o no secuelas cerebrales. Por ahora, los médicos no analizan la posibilidad de un traslado a Córdoba.