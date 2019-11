Alberto Fernández renuncia a recibir el resto del crédito del FMI que pidió Mauricio Macri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, anunció este martes que desistirá de los US$ 11.000 millones restantes de un crédito por US$ 57.000 millones otorgado el año pasado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si tenés un problema, porque estás endeudado, ¿vos creés que la solución es seguir endeudándote?", dijo el presidente electo en una entrevista con Radio con Vos, cuando le preguntaron por los fondos del pacto con el FMI que aún no se desembolsaron. "No es la solución. Creo que la primera regla es dejar de pedir", añadió.



"No sé si va a venir el dinero [que resta] del acuerdo, un acuerdo que dice que le van a mandar a la Argentina alrededor de 57 mil millones de dólares y le han dado hasta acá 45 mil millones, quedan alrededor de 11 mil millones. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones más? Yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar", sostuvo.



Y en ese sentido, enfatizó: "Podemos hacerlo, absolutamente".

Fernandez, quien sucederá al presidente Mauricio Macri, dijo que su objetivo es "reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez".

La economía argentina arrastra 20 meses de recesión y Macri tuvo que anunciar una renegociación de títulos de la deuda colocados en el mercado local. Según el FMI, la actividad económica caerá 3,1 % este año.

La deuda creció unos 100.000 millones de dólares en su gobierno y supera ahora el 90% del Producto Interno Bruto, según organismos internacionales. Cuando asumió en 2015, el endeudamiento era de un 38% del PIB.

