Tres años después agarraron a sospechoso de homicidio

Un joven de 26 años, requerido por el crimen de un hombre de 72 ocurrido en 2012, fue atrapado por la Policía en las últimas horas. Anoche ocurrió otro homicidio en Montevideo.

Atraparon a un joven de 26 años, requerido por un homicidio ocurrido en 2012, en un operativo de control vehicular y de identificación de personas realizado en las últimas horas en la intersección de Camino Carrasco y Alberto Zum Felde, informa la Jefatura de Policía de Montevideo.

Una de las motos inspeccionadas era conducida por un joven de

26 años, quien se encontraba requerido por un homicidio

del año 2012, por lo que fue trasladado al Departamento de Delitos contra las Personas de la Zona II.

El homicidio ocurrió el 2 de julio de 2012. Ese día un hombre de

72 años solicitó ayuda a vecinos luego de haber sido agredido con fines de robo por varios sujetos en su domicilio de la calle Sixtina, del barrio Jardines del Hipódromo. Tenía una estaca clavada en el ojo izquierdo.

En el Hospital Militar le diagnosticaron "traumatismo ocular izquierdo con objeto contundente (trozo de caña), amnesia fugaz del episodio, herida cortante en párpado inferior, edema orbitario con lesiones". Falleció el 18 de julio de 2012.

La Policía tomó conocimiento del caso el 19 de julio de ese año,

cuando un familiar presentó la denuncia en la Seccional 9na., tras

enterarse del fallecimiento.

Las averiguaciones llevadas a cabo por esos días permitieron

llevar ante la Justicia de Adolescentes a tres menores de edad a los cuales se les inició procedimiento con internación en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por “infracción gravísima de homicidio".

Asimismo, en 2012, se había determinado la participación de un mayor en el ataque, el cual no había sido localizado hasta que en las últimas horas fue detenido el operativo de tránsito.

Tras declarar en la pasada jornada en el Juzgado Penal de 18vo.

Turno, será nuevamente conducido hoy ante el juez.



Asesinato ocurrido ayer

Anoche ultimaron a un hombre que circulaba en moto. Tenía 56 años de edad, informa la Jefatura de Policía de Montevideo.

El homicidio ocurrió en Camino Luis Eduardo Pérez entre

Camino Las Pitas y Camino La Higuerita.

Transeúntes ubicaron herido y tendido en el pavimento a

J.M.R.M., uruguayo, de 56 años. Personal médico constató su

fallecimiento a la hora 21:11.

Presentaba un orificio de entrada, aparentemente de arma de

fuego, a la altura del tórax lado izquierdo.

Junto al cuerpo se encontraba un casco de moto y una

mochila. De las primeras averiguaciones surge que la víctima circulaba

en una moto Winner de 125 cc. la cual no se encontraba en el

lugar de los hechos.

Policía Científica y personal del área de investigaciones de la Zona IV

vienen trabajando en el esclarecimiento del caso. La información fue comunicada al Juzgado de 9no. Turno, indica la Jefatura.



Tránsito complicado frente a la IMM. Foto: Inés Guimaraens

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