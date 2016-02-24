Taxistas vuelven a parar frente a sede de Uber para "que los recuerden"

El objetivo principal de la manifestación fue hacer un acto de presencia frente a la empresa internacional.

Un grupo de taxistas paró este miércoles otra vez junto a sus vehículos frente a la sede de la empresa de transporte de pasajeros estadounidense Uber para hacer recordar sus protestas ante el hecho de que esa empresa opere en el país.

Son varias las ocasiones en las que algunos trabajadores de taxis uruguayos se han plantado frente a las oficinas de Uber para reclamar a las autoridades que tomen medidas que obliguen a la multinacional cesar en su actividad o adscribirse a las leyes del país.

"Se trata de una manifestación pacífica, sin tocar bocinas y bien parados para hacer acto de presencia y que nos recuerden", dijo uno de los taxistas, Hugo Soca.

En enero, durante una de las manifestaciones frente al local de Uber, un trabajador de esta empresa, que pone en contacto a pasajeros y conductores privados mediante una aplicación tecnológica, resultó agredido por parte de uno de los taxistas.

En ese sentido, Soca aseguró que ahora "la gente de Uber" dispuso de guardias de seguridad en la puerta cuando los vieron llegar.

"No sé si será para presionar o qué, pero nuestra idea no es tener problemas con nadie y eso no nos preocupa", dijo.

El presidente Tabaré Vázquez anunció que se trabajará en un proyecto de ley para regular aplicaciones como Uber y otras que busquen instalarse en el país.

El mandatario remarcó que Uber "irrumpió intempestivamente infringiendo todas las normas que se les exige, por ejemplo, al sector de los taxímetros o de las empresas de remises (vehículos de alquiler con chófer)", y que por ello se conformó un equipo de trabajo para elaborar una normativa adaptada a la situación.

Ante este anuncio, Soca, quien aseguró tener más de 40 años frente al volante, manifestó que "van a esperar a ver qué resuelven" y a esperar que esta aplicación se prohíba porque, según su apreciación, "no corresponde".

Uber funciona en más de 300 ciudades de unos 60 países y se ha enfrentado a varios contenciosos judiciales por su modelo de negocio en naciones como India, Francia, España e Italia.

Taxistas protestaron contra la instalación de Uber en Uruguay frente al hotel donde se realizaba la capacitación a choferes de la empresa. Foto: Ariel Colmegna.

POLÉMICA POR LA APPEFE