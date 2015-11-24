Taxistas rechazan intención de eliminar las mamparas

Anosotros nos van a tener que ganar una huelga para sacar la mampara", dijo a El País el vocero del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT), Carlos Silva.

El presidente de la patronal del taxi, Óscar Dourado, confirmó a El País que sacar la mampara es algo que "se está pensando", ya que es una de las razones "por la que más se queja la gente". Además, dijo que la Patronal está estudiando un plan de prepago, para que los choferes puedan utilizar lo menos posible el dinero.

El esfuerzo de buscar soluciones alternativas para satisfacer a los clientes, se lleva a cabo días después de que la aplicación Uber —por la cual se pueden pedir, a través del teléfono celular, autos particulares, los viajes se pagan con tarjetas de crédito y los costos son muy similares a los que ofrecen los taxis— empezara a funcionar en el país, pese a que la Intendencia de Montevideo no la haya autorizado.

Dourado se reunió ayer con el presidente de Cutcsa, Juan Salgado. En el encuentro, le pidió consejos para generar un plan de prepago, que permitiera que los choferes de taxi no tengan que manejar tanto dinero, lo que los expone al riesgo.

Salgado le ofreció que la misma tarjeta recargable que se usa para los ómnibus, sirviera también para los taxis, y le aconsejó hablar con el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner, para que lo orientara sobre de qué manera se puede dotar a los taxis de los dispositivos necesarios. Brechner confirmó a El País que en los próximos días mantendrá una reunión con Dourado.

"Nos reunimos con Salgado, que es el líder del transporte público del país. Le transmitimos nuestra preocupación, que es la preocupación de la familia del taxi, sobre lo que va a pasar con nuestros trabajos. Nosotros sabemos cuáles son los reparos de nuestros usuarios y queremos buscar soluciones", señaló el líder de la Patronal.

La mampara se utiliza en Montevideo desde el año 1994. Su instalación se decidió luego de una serie de asesinatos de taxistas. Su uso se hizo polémico por los traumatismos de cráneo-faciales graves que sufren pasajeros al darse contra ella en accidentes de tránsito.

Amenaza.

Para Suatt, sacar la mampara implica una desprotección para los trabajadores. "En 2014 pasó lo mismo, cuando Dourado quiso sacar el sistema de radios y cambiarlo por una aplicación. Logramos evitarlo por el conflicto, y ahora vamos hacia lo mismo. Es lamentable que la patronal quiera sacar la mampara. Ponen en juego la vida de los trabajadores para proteger a un monopolio que está amenazado", precisó el vocero del gremio, Silva, que de todos modos aclaró que el sindicato también está en contra de Uber.

En tanto, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que también tiene "una opinión negativa" sobre la empresa Uber. "El mercado del transporte tiene que estar regulado, esto sería muy negativo para los trabajadores uruguayos. Uber no es la posibilidad de mejorar el transporte. Mejorar el transporte es algo que hay que discutir con el taxi y con las empresas de transporte colectivo", precisó.

Por otro lado, Pereira manifestó que los choferes de Uber están "desprotegidos". Y explicó: "No se sabe cuánto se trabaja, no se conocen las condiciones laborales, cuál es la regulación laboral, por qué convenio colectivo son contemplados esos trabajadores".

Según Uber, ellos no son una empresa de transporte sino una aplicación que sirve a choferes independientes, que deberían hacer los aportes por su cuenta, para conseguir viajes. La Intendencia de Montevideo, en desacuerdo con esta definición, hizo público ayer un comunicado en el que señaló que "la referida empresa no se encuentra autorizada para prestar el servicio".

La comuna también recordó en su comunicado un decreto de la Junta Departamental de Montevideo del año 1993 que "prohíbe efectuar transporte de pasajeros mediante pago de retribución en vehículos no autorizados por la División de Tránsito y Transporte".

El propio presidente Tabaré Vázquez se refirió al tema. Señaló que "la discusión más importante se debe dar en el marco del Congreso de Intendentes, para establecer una posición nacional sobre el transporte público de pasajeros".

"Uruguay tiene que estudiar en profundidad el tema y ver en función de los conocimientos que adquiramos cómo nos vamos a posicionar", agregó el mandatario durante su recorrida por Durazno, donde celebró el Consejo de Ministros.

Estudian diseños que no incomoden.

Una comisión multisectorial se apresta a emitir un informe final sobre posibles maneras de mejorar las mamparas en los taxímetros, asumiendo que seguirán siendo utilizadas porque constituyen un elemento de seguridad. Pablo Inthamoussu, director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), dijo a El País que se manejan como alternativas mamparas curvas, otras que aislan solamente al conductor del vehículo y otras que se colocarían más distantes de los pasajeros. La intención de esta comisión es proponer cambios a instrumentar de manera gradual, agregó. Según Inthamoussu, no hay evidencia de que la existencia de las mamparas haya producido un salto del 400% en las lesiones máxilo-faciales como se señala frecuentemente.

En la región (Argentina, Chile, Brasil) no se utilizan mamparas en los taxis aunque sí existen en lugares de Europa, como zonas de España y el Reino Unido, señaló. La comisión que estudia alternativas está conformada por la Jefatura de Policía de Montevideo, la intendencia, la Facultad de Ingeniería de la universidad estatal, la Unasev, el sindicato del taxi y la Fundación Gonzalo Rodríguez, entre otras entidades.

Los datos de la Unasev indican que en Montevideo crece la cantidad de lesionados graves en accidentes en los que están involucrados taxímetros. Un informe del organismo que analizó datos que van del 1 de enero de 2013 al 31 de agosto de 2015 indica que "en lo referido a la evolución de la cantidad de heridos leves y graves de ocupantes de vehículos con taxímetro como consecuencia de siniestros de tránsito puede observarse un crecimiento constante en los últimos tres años en el caso de los graves (superior al 15% anual) y una estabilización en el caso de los heridos leves". Los fallecidos en el lapso analizado fueron (1 en 2013, 3 en 2014 y 2 en el período estudiado de 2015). Se lesionaron 200 conductores de taxímetros y 300 pasajeros.

Uber puso en la agenda la calidad del servicio del transporte y la seguridad de pasajeros.

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