Taxistas no se atreven a circular por "zonas rojas"

Taxistas en Artigas aseguran que existen "zonas rojas" donde no se atreven a circular de noche, "porque hay más bocas de venta de droga que almacenes".

Luego de que se instalara una polémica a raíz de esa denuncia, la Policía y el propietario de una radio base desmintieron la existencia de barrios peligrosos, pero El País dialogó con el taxista Roy Paiva, quien desde hace más de dos años se desempeña como chofer en esta frontera.

El profesional del volante asegura que "del centenar de taxis que hay en la ciudad, solo 30 circulan de noche, y en todos los casos los que trabajamos somos empleados, no hay solo patrón en la noche".

Paiva, quien durante 25 años se desempeñó como policía, afirma que "ni el sub jefe, ni ninguno del comando salen de noche, y mucho menos van al Ayuí o a Cerro Ejido", por lo tanto, entiende que "no tienen la menor idea de lo que padecen los vecinos de esos barrios".

Al trabajador, además de la seguridad de quienes cumplen tareas en los taxis, también le inquieta "el desamparo de los vecinos; ellos dependen del taxi para moverse de noche", dijo.

Por su parte, propietarios de taxis consultados por El País descalificaron la versión de éste y otros trabajadores del taxi.

Tratando de demostrar la inseguridad imperante, Paiva narró las dificultades que "el 10 de abril enfrentó un compañero a quien su cliente, en lugar de pagarle el viaje que ascendía a $ 260, se bajó y abandonó el lugar corriendo". Cuando el taxista concurrió a Seccional 2ª a radicar la denuncia "le dijeron que volviera más tarde porque la computadora se había trancado". Paiva contó, además, que "un día, un individuo me quiso rapiñar, y se dio a la fuga, episodio que fue denunciado en la seccional correspondiente. Al otro día, de tarde, cuando un colega me avisó que el rapiñero iba pasando frente a la seccional, "llamé y les avisé que el ladrón iba pasando frente a la comisaría. También, les pregunté sí querían que lo fuera a detener yo", aseveró.

En declaraciones que recoge el portal todoartigas.com, Francisco Mello, propietario de una radio base, negó que existan zonas rojas, aseverando que los coches ingresan a todos los barrios.

Por su parte, Rubén Severo, sub jefe de Policía de Artigas, también descalificó las denuncias realizadas por trabajadores del taxi.

El jerarca del Ministerio del Interior afirmó que desde marzo llevan adelante el operativo denominado "Impacto" que implica mayor presencia de funcionarios "y la mejor tecnología disponible" para contrarrestar eventuales acciones delictivas.

Taxista confesó: simuló rapiña.

Un taxista que denunció haber sido rapiñado la semana pasada en un barrio de Melo, terminó confesando a la policía que había simulado el delito. Lo hizo para justificar ante su patrón la falta de

$ 1800 que había gastado "con mujeres en la noche". El trabajador fue sometido a la justicia, confirmó ayer el jefe de Policía de Cerro Largo, José Olivera.

Paiva, ex policía que trabaja hace dos años en el taxi, denunció la situación.

En Artigas “existen más bocas de drogas que almacenes”