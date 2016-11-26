Taxistas encerraron a un conductor de Uber cuando viajaba con pasajeros

El hecho ocurrió entre el cruce de Bulevar Artigas y Bulevar España. Todos los involucrados tuvieron que declarar en la seccional 5ta.

En la noche del jueves, tres taxistas encerraron a un conductor de Uber que ya tenía pasajeros en el vehículo, según informó a El País, Esteban Queimada, vocero de la Asociación de los Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA).

Los taxistas insultaron al conductor, según relató el vocero de ACUA, lo que despertó el nerviosismo tanto en los clientes como en el trabajador.

En ese momento, un patrullero que pasaba por el lugar fue testigo de la situación y les pidió a todos los involucrados que se dirigieran en caravana a la seccional 5ta para declarar sobre lo ocurrido.

Gracias a un grupo de apoyo que tienen los conductores de Uber a través de WhatsApp, cerca de 30 integrantes de ACUA se presentaron en la seccional y esperaron afuera hasta que las otras personas terminaron de declarar.

"Pasaron aproximadamente cuatro horas declarando, cuando terminaron el conductor llevó a los pasajeros a su destino, pero por este incidente perdió todo el jornal de ese día.", expresó Quiemada.

Además esta mañana el conductor de Uber notó que las dos ruedas traseras de su auto estaban pinchadas y con un gran tajo. A juicio de Queimada, la agresión "fue intencional".

"Ahora el compañero tiene miedo y piensa en la seguridad de su familia, pero no va a dejar de trabajar porque por ahora es lo único que tiene en este momento para poder generar dinero", indicó.

El vocero de ACUA resaltó que mientras ocurría el hecho, otros taxistas le pedían a sus compañeros "que lo dejaran transitar tranquilamente al compañero de Uber porque no iban a solucionarlo de esa manera", indicó.

"Eso también indica que el sector del taxi no está en contra de nosotros sino que busca respuesta de las autoridades para una regulación y libre competencia", expresó el vocero.

"La idea de ACUA también es obrar de forma pacífica y tratar de calmar a ambas partes cuando hay un incidente", relató Queimada.

Uber: todavía no hay acuerdo en cómo regular la aplicación. Foto: F. Ponzetto

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