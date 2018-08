Vecinos se quejan por viviendas de la ANV

"Ni que viviéramos en una zona exclusiva", se quejan los cooperativistas de Covidur 3, de la ciudad de Durazno, preocupados por la situación que les toca vivir, con cuotas previstas de elevado costo "imposibles de pagar" y por las condiciones en las que recibieron las viviendas: con grietas y humedades y "viviendo en medio del barro".

Las 50 familias hicieron saber su disconformidad elevando una carta al directorio de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) y trasladado la problemática a Fucvam.

"Todas las casas las recibimos con paredes, aberturas, techos y revestimientos solo de baño y cocina, corriendo económicamente por cada socio la realización de todo lo necesario básico para poder habitarla: pintura, pisos, arreglo de techos, contrapisos mal hechos, muros linderos, etc, ya que la construcción es económica, no tradicional (paredes y techos son losa de hormigón prearmados), no teniendo buena terminación, lo que provoca humedades y filtraciones", señalan los vecinos.

Diana Navas y Carlos Paredes, socios integrantes de la cooperativa, dijeron que le transmitieron al presidente de la ANV, Francisco Beltrame, "nuestra gran preocupación al ser notificados del posible monto que cada socio deberá abonar mensualmente por cada una de las 50 viviendas: 2 habitaciones 9,47 UR (unos $ 10.500), 3 habitaciones 11,85 UR ($ 12.600), 4 habitaciones 14,22 UR ($ 14.800)".