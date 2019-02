Josefina y Emir: los uruguayos que se hicieron virales tras conquistar a Daddy Yankee

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sentada tomando café con leche, con el calor del verano y de vacaciones en Argentina. Así estaba la uruguaya Josefina Fernández (26) cuando se enteró que el cantante Daddy Yankee había compartido un video suyo en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.



"La actitud para el viernes", escribió el cantante de origen puertorriqueño y publicó el video de Josefina bailando "Con calma", su último sencillo. "Quién dijo NO. Actitud, confianza y seguridad", agregó en su cuenta de Instagram.

En pocas horas el video se viralizó, miles lo compartieron, se llenó de corazones y de comentarios. En YouTube ya tiene 350.000 visualizaciones y en el fragmento compartido por Daddy Yankee en Instagram casi 4 millones.



Pero Josefina no es la única uruguaya que deslumbró al reguetonero. Emir Abdul Gani (24), su amigo y profesor, fue el que diseñó y armó toda la coreografía que le dio vida al baile.



"Fui a Buenos Aires de vacaciones con Josefina y mi hermano, y cuando llegamos salió el tema de dar clases, que se agotaron en horas", cuenta Emir a El País. "El mismo día que salió la canción de Daddy Yankee dije 'yo necesito hacer una coreo de este tema' y una hora antes de empezar la clase la armé", explica.

Emir cuenta que notó que en la clase había buen nivel y que fue eso lo que lo inspiró a filmarla para subirla a su canal de YouTube.



"Puse 'Cuántos esperan Con calma' en mi canal y lo subí. ¿Para qué? Empezó a tener una repercusión increíble y a la hora lo repostea Daddy Yankee en su Facebook", dice y agrega: "Imaginate lo que fue para mí".



El coreógrafo cuenta que no es la primera vez que el cantante comparte uno de sus bailes. Días atrás y con la misma canción había subido el video de una alumna de Emir de 9 años cuando el tema recién salió.



"A partir del momento en que compartió el video fue una revolución: tanto en mi cabeza, en mi corazón, en el corazón de Emir, en los teléfonos, en ambas familias porque empezó a tener una repercusión enorme", cuenta Josefina.



Emir afirma esta idea y dice que recibieron llamadas de varias productoras, medios de todo el mundo, comentarios de otros cantantes conocidos. "Se abrieron puertas internacionalmente", afirman.



Josefina explica que pasó varios años de su vida viviendo en Argentina para estudiar comedia musical y que decidió volver a Uruguay para que Emir la entrenara en el baile.



"Su metodología de enseñanza es así: te enseña los pasos de la coreografía y te pide es que la sientas, que seas vos", dice Josefina a El País y agrega. "Trabaja mucho la seguridad, el amor propio en sus alumnos, que es un largo proceso", agrega.





Cambiar los cánones de belleza.

Josefina lejos estaba de imaginarse que en pocas horas personas de todo el mundo la iban a ver bailar. "Nunca me imaginé que iban a repostear un video mio, más con el tipo de físico que tengo yo", asegura.



"Realmente me abrió la puerta internacionalmente a que la gente vea otras cosas. Que los artistas empiecen a tener un ojo más global y no tan específico en un canon de belleza o de cuerpo que es como la sociedad, la publicidad, o la gente dice que tiene que ser", explica.



J Balvin.

Esta no es la primera vez que un músico conocido publica en sus redes una coreografía de Emir bailada por Josefina. Lo mismo hizo el cantante colombiano J Balvin con su canción Reggaeton. El video tiene casi un millón y medio de reproducciones.