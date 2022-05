Uber sube 15% sus tarifas; choferes se quejan de baja rentabilidad y falta de beneficios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según confirmaron a El País desde Uber, el lunes hubo una suba correspondiente al 15% en las tarifas de viajes hechos a través de la aplicación. Este es el segundo aumento desde que la aplicación se reglamentó en el país, en 2016, informaron fuentes sindicalistas.

De todos modos, la rentabilidad del trabajo como chofer de aplicaciones continua en descenso, con una fuerte suba en el precio de los combustibles, baja oferta de conductores y, por ende, elevadas tarifas en los viajes, expresaron a El País trabajadores de Uber sindicalizados.



“Son aproximadamente 1.700 los choferes de aplicaciones -Uber y Cabify- en Montevideo, pero cuando se regularizó en 2016 eran en torno a 4.000. Esa diferencia comprueba la baja rentabilidad”, dijo el presidente del sindicato Unidos, Fernando Condeza.



Poniendo el ejemplo de lo que pasa con un auto Chevrolet modelo Prisma, Condeza estima unos $ 48.000 mensuales de gastos, sin contar el precio de la patente (6 cuotas de $4.500), más el costo del celular (necesario para trabajar), el service y la amortización del vehículo. Sobre este último punto hizo hincapié: “La reglamentación obliga a un cambio de auto cada seis años. Es decir que, si no juntaste plata y no tenés acceso a un crédito, ya te quedaste afuera”.

“Trabajando 12 horas por día cubrís los costos del trabajo y tenés una ganancia para vivir, pero esa ganancia no da para cambiar de auto cada seis años. Entonces tu trabajo tiene fecha de vencimiento”, agregó.



El presidente de Conductores de Aplicación No Permisarios (Canoper), Marcelo Mosqueira, dijo en tanto a El País que “hay que trabajar un mínimo de 10 horas por día para poder sacar $ 35.000 y 12 horas para ganar $ 50.000”. Y agregó que hay que tener en cuenta que es un régimen de trabajo de siete días a la semana.



“Lo que más nos preocupa es la rentabilidad por la suba del combustible, porque no tenemos ningún beneficio. Nuestro objetivo es poder equipararnos al sector de los taxis, poder adquirir autos por leasing”, dijo Mosqueira. En ese sentido explicó que, mientras a los taximetristas se les descuenta el 135% de Imesi grabado en autos diesel, los choferes de aplicaciones tienen que pagar el total y esto “se les hace imposible”.



“No veo predisposición por parte de las autoridades para resolver el tema. Hay reuniones, pero son infructuosas”, aseguró Mosqueira. Además, dijo que esto se debe a que “hubo muchas promesas para preservar el taxímetro”.