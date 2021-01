La segunda quincena de enero comenzará con lluvias, según Inumet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La segunda quincena de enero empezará con lluvias, según anunció el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en base a sus perspectivas meteorológicas.

Ya para hoy viernes hay una alta probabilidad de que se den precipitaciones al litoral oeste, probabilidad baja al centro y el sur del país, con acumulados entre 5 y 20 mm.

Para este fin de semana, en tanto, Inumet prevé precipitaciones en todo el país. "En particular, la probabilidad es alta en todo el país el sábado 16, mientras que el domingo 17 de enero la probabilidad es alta al noreste y este, y media en el resto del territorio", remarcó.



Entre sábado y domingo se esperan acumulados entre 20 y 50 mm al sur del Río Negro y entre 40 y 80 mm al norte.



Asimismo el lunes hay probabilidad baja de lluvias escasas al sureste de la región. No se esperan precipitaciones entre el martes 19 y el jueves 21. Para el viernes 22 y sábado 23 de enero, no se descartan lluvias al noreste del país.

Vientos

En lo que refiere al viento, mañana se prevé una rotación al sector sur, manteniendo esta dirección hasta el lunes 18 de enero, con intensidades entre 10 y 40 km/h y valores superiores en la región costera principalmente el domingo 17.

Temperaturas

Al norte del Río Negro, se espera que desde mañana hasta el lunes desciendan las temperaturas mínimas, con valores entre 13°C y 16°C, mientras que las máximas se mantendrán entre 26°C y 29°C. Luego la temperatura irá ascendiendo gradualmente hacia el sábado 23.



Por otra parte, al sur del Río Negro se espera para este fin de semana y el próximo lunes una disminución de las temperaturas, con mínimas entre 13°C y 15°C y máximas entre 23°C y 26°C.



Para el martes, descenderán las mínimas (10°C y 13°C), pero aumentarán las máximas (25°C y 28°C). También se espera que las temperaturas vayan aumentando hacia el sábado 23.