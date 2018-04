Pese a las críticas, IMM sigue adelante con reforma de 18

Pese a las críticas del presidente de Cutcsa y asesor presidencial Juan Salgado —y de otros actores políticos y sociales—, la Intendencia de Montevideo confirmó ayer que seguirá adelante con su proyecto de reforma de la avenida 18 de Julio, que tiene cuatro cambios notorios: incorpora una ciclovía por el centro, ensancha las veredas y achica la calle, retirando los automóviles para dejar que circulen solamente los ómnibus.

"No es verdad que haya problemas financieros, todo lo contrario (…). El proyecto fue presentado y hemos recibido propuestas de distintas entidades y organismos que las estamos estudiando. Eso nos va a permitir modificar algunas de las pautas, pero no se detiene", aseguró el secretario general de la Intendencia, Fernando Nopitsch.

En tanto, la Comisión de Movilidad Urbana de la Junta Departamental aprobó ayer un planteo del edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón para citar al director de Planificación de la Intendencia, Ramón Méndez, para que explique el proyecto de reforma de la avenida 18 de Julio que él presentó.

Según informó la Intendencia en agosto del año pasado, la idea es comenzar con las obras en 2018, mientras que la puesta en funcionamiento sería en 2019. Algunos cuestionamientos y planteos que recibió la administración la han llevado a revisar el proyecto, por lo que el jerarca no quiso anticipar cuándo comenzará la intervención en la principal avenida.

En principio, según explicaron Nopitsch y el director de Movilidad Pablo Inthamoussu, lo que se podría rever es el alcance de la exclusión de los vehículos particulares, que se haría en determinados horarios. El resto del proyecto, en líneas generales, se mantiene: la ciclovía por el centro en toda la avenida, el ensanche de la vereda y la reducción de la calzada.

El edil Diego Rodríguez Salomón, de la lista 404 del Partido Nacional, dijo a El País que recuerda que "la Intendencia lanzó con bombos, platillos y presentaciones en diapositivas cómo va a quedar la remodelación de nuestra principal avenida. El tiempo pasó y en el legislativo departamental tenemos cero noticia sobre el estado en el que se encuentra la obra que, según el propio intendente, cambiará a Montevideo".

"Estamos hablando de lo que sería la obra más importante de la gestión Martínez. La avenida 18 de Julio es el corazón de la ciudad, nada más ni nada menos. Ninguna de las otras obras viales que se anunciaron, y de las que no se ha concretado ninguna en tres años de gestión, tendrá el impacto que tendría esta si es que se hace", agregó el edil.

"Peor que Garzón".

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, consideró el año pasado que el proyecto de reforma de 18 de Julio es peor que el del Corredor Garzón. El empresario y asesor del presidente Tabaré Vázquez indicó que la iniciativa es una "idea personal" del director de Planificación de la comuna, Ramón Méndez, a quien el intendente Daniel Martínez contrató en junio de 2016 originalmente como su coordinador de gabinete.

"Yo no creo en los visionarios a los que los ponen en un lugar en el que nunca estuvieron, que nunca conocieron el tema del transporte y la movilidad, y que en pocos meses cambian Montevideo y nos hacen ver (con las fotos, por supuesto), que estamos en una ciudad europea, en las cuales yo hago fuerza para saber dónde están las bicisendas en la mitad de la calle", señaló el presidente de Cutcsa.

También el expresidente Julio María se pronunció negativamente sobre la iniciativa de la Intendencia.

"Yo no sé si hay algún precedente internacional sobre una ciclovía en el medio. Si lo hay, no lo conozco. Además, es una ciudad compleja, porque 18 de Julio está en una cuchilla, y para los ciclistas treparse desde los costados no es sencillo. Y las salidas y entradas a 18 de Julio son muy complejas, o sea que creo que es otro error", dijo Sanguinetti a El País.

"Después, el intendente habla de valorizar las veredas para el tránsito peatonal. Para empezar, debería empezar ya por los pavimentos de las aceras, que están en un estado deplorable", agregó el exmandatario.

RIFIRRAFE EN EL PALACIO MUNICIPAL Incidente con periodista y ciclista

Cuando finalizaba la rueda de prensa, un hombre hizo una última pregunta respecto a la "movilidad sostenible" en Montevideo. El director Pablo Inthamoussu lo miró y le dijo:

—Tú no sos periodista.

—Sí, respondió el hombre

—¿De qué medio?

El interlocutor pronunció un nombre desconocido. Y fue entonces que el director de Movilidad le replicó:

—No, no sos periodista. Después hablamos en persona, nos hemos juntado varias veces.

Tras ese diálogo, un camarógrafo de Canal 12 que ya había bajado su cámara la volvió a levantar para grabar lo que estaba sucediendo. Fue entonces que el chofer de Fernando Nopitsch intentó tapar con su mano la lente del periodista, lo que generó una escaramuza entre ambos, hasta que fueron separados.

El joven acusaba a la comuna de "vender humo" con sus anuncios sobre ciclovías. Consultado por El País, se presentó como Juan Álvez, integrante de un colectivo de ciclistas. También entregó un folleto en el que se convoca para este jueves a las 17:00 horas a una concentración de bicicletas en la peatonal Germán Barbato, frente al Palacio Municipal. En ese momento, un secretario de Daniel Martínez comenzó a increparlo y se vivió otro momento de tensión.

Finalmente, una de las encargadas de prensa de Inthamoussu lo "invitó a retirarse".