Mercado Modelo podría terminar en plaza techada

Hasta mañana viernes pueden verse en el atrio de la Intendencia de Montevideo los proyectos ganadores del concurso internacional de ideas para hacer una nueva urbanización en el predio que dejará el Mercado Modelo una vez que sea trasladado, dentro de unos dos años.

Como diera cuenta El País, las dos propuestas ganadoras fueron premiadas con US$ 20.000 cada una. También hubo una mención de US$ 10.000 para un equipo que integró el ex decano de la Facultad de Arquitectura Salvador Scheloto y se entregaron otras dos distinciones honorarias, todas a arquitectos y urbanistas uruguayos, muchos de ellos muy jóvenes. Durante el concurso se registraron más de 270 técnicos nacionales y extranjeros de 26 países, quienes enviaron un total de 73 propuestas.

Una de las ideas ganadoras propone reconvertir el edificio del mercado en una "usina creativa", con distintos usos vinculados a la innovación y a la residencia. La propia nave del actual edificio se perforaría en el subsuelo, conectándose con sus vecindades. Este proyecto advierte como "cuestionable" el limitado aprovechamiento edilicio sobre Bulevar Batlle y Ordóñez, "que genera una situación confusa y de difícil articulación a futuro" y señala que "resulta débil" la implantación de una terminal de ómnibus en la manzana triangular delimitada por la avenida Larrañaga y las calles Corea y Pesaro.

La segunda iniciativa ganadora propone reconvertir el edificio principal en una gran plaza techada, "con diversas acciones para volver a colonizar este gran vacío".

También sugiere implantar dos espacios públicos frontales a la nave y valora como "algo débil" el tratamiento paisajístico de Larrañaga, la baja densidad y la reducida escala edificatoria sobre Bulevar Batlle y Ordóñez, así como "la localización de una pequeña terminal de ómnibus en el vértice sur del perímetro de actuación".

Integración social.

La arquitecta Daniela Urrutia (foto), integrante uno de los dos equipos ganadores, destacó que más allá de los aspectos urbanísticos y edilicios, fue necesario pensar en la integración social del nuevo barrio que se generará en la zona del actual Mercado Modelo. "Uno de los temas principales es la multiplicación del espacio público, entendido como un espacio que integra", apuntó.

En este sentido, una de las propuestas originales que se encuentran entre los proyectos ganadores refiere a bicicletarios con servicios del ámbito doméstico en espacios colectivos: duchas, baños, lugares templados para descansar y hasta cocinar.

Esta iniciativa también plantea un tratamiento ambiental con la gestión de los residuos, captura de aguas para riego local, captación de energía en paneles fotovoltaicos ubicados sobre el techo del mercado e incentivos para la forestación urbana.

Otras ideas.

Entre las menciones hay también otras ideas innovadoras para la zona. Una de ellas sugiere demoler el viejo edificio del mercado pero mantener su arco de la fachada principal, planteando el uso de esa área como terminal de ómnibus y centro comercial. La misma iniciativa propone construir dos grandes edificios en "L" sobre la Avenida Larrañaga y a lo largo de la calle Corea.

Un segundo proyecto que obtuvo una mención del jurado sugiere directamente transformar el edificio principal del mercado en una nueva terminal asociada al Sistema de Transporte Metropolitano (STM). Esto incluiría un corredor de tranvías urbanos por Bulevar José Batlle y Ordóñez y el soterramiento de un tramo de la avenida Larrañaga.

El concurso permitió la posibilidad de enviar las propuestas a través de Internet, lo cual facilitó que participaran profesionales de países muy distantes.

En las Américas, participaron profesionales de Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Costa Rica, EE.UU., Cuba, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Del resto del mundo, se recibieron propuestas de España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Turquía, Polonia, Irán, Corea del Sur y Kosovo.