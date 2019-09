Llaman a concurso de ideas para obras en AFE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) y los ministerios de Vivienda y de Transporte y Obras Públicas lanzaron ayer el llamado a concurso de ideas para presentar proyectos que se puedan realizar tanto en el edificio de la Estación Central Artigas como en la playa de maniobras de los trenes y sus galpones abandonados durante años debido a un extensísimo litigio con un privado.

“Es un llamado muy abierto que prevé distintas alternativas; el objetivo es ver qué ideas de particulares hay que puedan desarrollarse”, indicó a El País Fernando Nopitsch, secretario general de la Intendencia de Montevideo. El viernes la IMM envió una resolución a la Junta Departamental de Montevideo para que no se permita la construcción de un shopping o centro comercial en ese predio.



“Pensamos que un centro comercial de gran superficie, a cuatro cuadras del Centro, atentaría contra todo el esfuerzo que venimos haciendo con varias administraciones de la Intendencia con respecto del Centro y la Ciudad Vieja”, explicó Nopitsch.



La decisión no implica la prohibición de la actividad comercial, pero se busca que no haya “un centro de grandes superficies”.



Nopitsch agregó que por un lado se busca el reciclaje de la estación “que siempre va a pertenecer al Estado y que va a poder tener distintas expresiones culturales, artísticas y demás”.



Por otro lado, la obra nueva podrá incluir edificios de altura. “Muy cerca de ahí está la Torre de Antel y Aguada Park que son dos edificios que están vinculados a la tecnología”, recordó el secretario general.



El intendente Christian Di Candia escribió en su cuenta de Twitter: “A partir de hoy las y los montevideanos podemos imaginar cómo queremos que este espacio vuelva a ser un lugar único. La ilusión es enorme, y desde la intendencia queremos un lugar que promueva el desarrollo humano sostenible y el cuidado patrimonial”.