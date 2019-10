Este jueves se realiza otra edición de Café Solidario para colaborar con el Maciel 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo jueves 17 de octubre se celebrará la décima edición del Café Solidario, una instancia que permitirá recaudar fondos para comprar un electroencefalógrafo para la policlínica del sueño del Hospital Maciel.

En esta oportunidad, 27 bares y cafeterías del centro de Montevideo se unen a este evento que organiza el Grupo Centro, Cordón y Ciudad Vieja, con el apoyo del Municipio B. Todos los comercios adheridos estarán identificados con un sticker de este evento.



Los bares y restaurantes adheridos son: Café Central (18 de Julio 1114), Café Central (18 de Julio 1558), El Fogón (San José 1080), Facal (18 de Julio 1249), Il Mondo Della Pizza (18 de Julio 922), Il Mondo Della Pizza (18 de Julio y Paraguay), La Papoñita (18 De Julio 1649), La Pasiva Entrevero (18 de Julio 1022), La Pasiva Yí (18 De Julio 1251), Orpheo Café (Andes 1449), Pizzería El Gaucho (18 De Julio 1449), El Hispano (Río Negro 1254), Coruñesa Café (San José 1002), El Copacabana (Sarandí 454), Café Brasilero (Misiones 1447), Pasiva Matriz (Sarandí 600), Cervecería Matríz (Sarandí 582), Jacinto (Alzaibar 1359), Sin Pretensiones (Sarandí 366), Palacio del Café (Bacacay 1311), The Lab Coffee (Sarandí 285), The Lab Coffee (Constituyente 2046), Praga Restaurant y Café (Pza.Independencia 1358), Bar Sportman (18 de Julio 1803), Café Salvo (Pza.Independencia 846BIS), Centro Bar (Colonia 1152) y Coquinario (25 de mayo 485).



La organización subrayó durante la presentación que se trata de "una oportunidad para colaborar con una buena causa y rescatar la tradición de los bares y cafeterías del centro de Montevideo". Además, en Ciudad Vieja como en la Avenida 18 de Julio habrá animadores para invitar a la gente a participar de esa instancia solidaria.



Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, consideró en la presentación de esta edición que “esta es una de las cuatro iniciativas solidarias más importantes de la sociedad uruguaya”. Agregó que “gracias a las ventajas de una donación monetaria directa se logra comprar equipos que son de alta tecnología y permiten agregar valor a la atención de nuestros pacientes”, subrayó.



En 2018, se recaudaron más de US$ 7.000, los cuales se utilizaron para comprar un ecógrafo móvil para pacientes que no pueden trasladarse, así como para adquirir camas eléctricas, sillones para acompañantes y equipos informáticos para recetas electrónicas.