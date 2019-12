Intendencia de Maldonado iniciará acciones legales tras video viral que acusa de "coimero" a funcionario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Maldonado iniciará acciones legales contra las personas que aparecen en un video que se volvió viral y en el que se acusa al director de Higiene y Medio Ambiente de la comuna fernandina de "coimero" y a un senador, informó Montevideo Portal y confirmó El País.



Jorge Píriz, director general de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, dijo a El País, que actualmente personal jurídico de la comuna fernandina evalúa qué acciones se llevarán adelante. Píriz dijo que las acciones legales serán "contra un video que largaron, en el cual tenemos identificadas a las personas, y vamos a hacer acciones por los dichos".



En el video viral se observa una persona que describe el lugar donde se realizaría la fiesta "Memory" en Punta del Este (que se celebró anoche) y sobre el final se escucha la acusación.

"No me quería firmar el de Higiene. El de Higiene es un hijo de mil putas coimero. Y ahora llegamos a los jefes de ellos, que están en el Senado", se escucha en el video.

Píriz puntualizó que hasta el momento desconocen si los integrantes del video forman o no parte de la organización de la fiesta. En tanto, dijo que después de que se viralizó este video no se han comunicado con los organizadores.



Un director de higiene "coimero", se escucha al final de video. Será que no le autorizaron la fiesta porque no estaba en regla? Punta del Este informan vuelven las megafiestas “clandestinas” y reclaman acciones para impedirlas. Juani en Instagram muestra la mansión de su fiesta pic.twitter.com/hHLowjJjVI — Leo Sarro Press (@leosarro) December 28, 2019

En un principio, la fiesta iba a llevarse a cabo en una casa en Jardines de Córdoba de la ciudad esteña, pero la Intendencia determinó que el lugar no contaba con las medidas de seguridad necesarias y por eso exhortó al público a no concurrir a la misma, ya que podría ser suspendida.



En tanto, Píriz señaló que los motivos por los cuales no se quiso habilitar la fiesta en dicho espacio "no tiene nada que ver con la denuncia que vamos a hacer por esto", en referencia al video, y agregó: "No habilitamos porque un hotel boutique en un barrio residencial no es para hacer una fiesta electrónica".



Por este motivo, la misma fue redirigida para Ocean Club, un local que sí contaba con las habilitaciones. La fiesta, promocionada con "barra libre toda la noche", era para mujeres mayores de 21 años y hombres mayores de 23. Los precios iban desde los $2.000 hasta los $5.600.