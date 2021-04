Institut Pasteur presentó fondo para apalancar proyectos de investigación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou participó esta tarde de la presentación de Lab+Venture Builder, un programa lanzado por el Institut Pasteur con el aporte financiero y el know how de un fondo de capitales de riesgo privado que pretende apalancar proyectos de investigación de alto potencial en empresas, “a cambio de una participación en el negocio posterior, ofreciendo know how, soporte de gestión e infraestructura para ayudar a que la empresa se concrete, crezca y alcance más rápidamente un lugar en el mercado global”, informó el instituto.

Lacalle Pou dijo que “esto es un ejemplo de investigación y ciencia aplicada” y planteó que si bien “es cierto que algunos proyectos no van a llegar a su fin” en “aquellas que puedan andar el camino y que tengan éxito” van a generar alrededor de ellas “un circulo virtuoso” que será provechoso.

“Ha quedado comprobado que la ciencia sale del laboratorio” dijo Lacalle Pou, quien resaltó que “quizás tuvo que venir una pandemia para que la opinión general convierta a los investigadores en seres reconocidos”.

El presidente planteó que “hay un compromiso del gobierno en hacer algo que es una construcción histórica en nuestro país” con el apoyo a la ciencia.



Previamente el director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo, Carlos Battgyany, dijo que “el Instituto Pasteur pretende ser un mascarón de proa” para captar proyectos que permitan expandir el conocimiento científico y tecnológico. Además dijo que el proyecto estará abierto la comunidad científica nacional, regional e internacional. El fondo está previsto que tenga un piso de US$ 35 millones para ser ejecutados en ocho años. Paul Elberse, representante de Ficus detalló que se harán tres rondas una a fin de junio, otra a fin de diciembre y otra a mediados del año que viene.



Por su parte Rodrigo Arim, decano de la Universidad de la República dijo que “el camino para el desarrollo es el camino de ser capaz de transformar el conocimiento” y destacó la “disponibilidad de recursos humanos altamente calificados en la ciencia y la cultura” que hay en Uruguay.



A su turno, el ministro de Educación Pablo Da Silveira dijo que con este lanzamiento se reafirma “el compromiso del gobierno entero y del ministerio con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Uruguay”. “Es un día importante porque la causa de la ciencia, tecnología e innovación es crucial para el presente y el futuro del Uruguay” añadió y enfatizó: “Estamos comprometidos con la comunidad científica de maneras que no tienen antecedentes”.