Hoy no habrá servicios ni cobro de parking por el Día de los Municipios de América

DURANTE TODA LA JORNADA

En Montevideo no se cobrará por estacionar en el área tarifada. Tampoco habrá recolección de residuos.

Hoy, por celebrarse el Día de los Municipios de América, las intendencias y municipios del país permanecerán cerrados, afectando muchos de sus servicios.

En Montevideo, por ejemplo, no se cobrará por estacionar en el área tarifada. Es la segunda vez que esto ocurre en la semana, porque el lunes 22 hubo asueto por el corrimiento del feriado correspondiente al 19 de abril (Desembarco de los 33 Orientales). Lo mismo había ocurrido el viernes de la Semana de Turismo.

Los cementerios de la capital estarán abiertos en su horario habitual mientras que el transporte colectivo funcionará con igual frecuencia que la de un día sábado.

Como este año la fecha quedó con solo un día laboral libre en el medio de los feriados de Turismo y del lunes, algunas intendencias decidieron “adelantar” el Día de los Municipios para ayer, o dar una jornada de asueto más, transformando el martes en “sándwich”, lo que hizo que muchos municipales tuvieran entre 5 y 6 días libres de corrido.

En Colonia, por ejemplo, hoy se llevará a cabo una jornada conjunta entre el sindicato y la Intendencia en el Club Atlético Juventud de Colonia del Sacramento, donde se realizará un almuerzo de camaradería. En la oportunidad, y como se realiza todos los años, se hará entrega de medallas de reconocimiento a los funcionarios que han cumplido 30 años de labor en la Intendencia. En este departamento, como en la gran mayoría del país, todas las oficinas permanecerán cerradas y solo se realizarán servicios esenciales. Entre otras cosas, hoy no se recolectarán los residuos.