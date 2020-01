Hoy es el último día para pagar toda la Patente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy vence en todo el país la primera cuota de la Patente de Rodados y la posibilidad de pagar la totalidad del tributo con un 20% de descuento. Según informaron a El País fuentes del Congreso de Intendentes, al 16 de enero ya se llevaban recaudados US$ 125,5 millones. De ese monto, US$ 47,4 millones corresponden a Montevideo. Se calcula que el 55% paga la patente anual en una sola cuota.

Si bien para quienes paguen el total de la Patente hay una rebaja del 20%, para acceder a este beneficio antes deben saldar las multas de tránsito que tengan con las intendencias, las cuales pueden conveniarse en hasta 24 cuotas. Las infracciones de Policía Caminera no son obstáculo para pagar todo el tributo con el descuento.

En total, 677.685 patentes se pagaron desde que se habilitó el cobro el 7 de enero: 192.185 son de Montevideo.



Después de la capital del país, las intendencias que más han recaudado en este primer mes del año por el pago de la Patente son la de Canelones, con US$ 19 millones (109.686 vehículos); Maldonado con US$ 12,5 millones (60.057 vehículos) y Colonia con US$ 7,6 millones (45.932 vehículos).

Próximos vencimientos

En caso de abonar en cuotas, los vencimientos son los siguientes: 20 de enero para la primera, 20 de marzo para la segunda; 20 de mayo para la tercera y 20 de julio para la cuarta. La quinta cuota vence el 21 de setiembre y la sexta el 20 de noviembre.



El tributo se puede pagar en cualquier local de la red de cobranza descentralizada.



La Patente se fija por el valor de mercado de los vehículos y la cotización de cambio al 30 de setiembre del año pasado. Los automóviles cero kilómetro pagan 5% del valor de mercado sin IVA, y los usados un 4,5%.



Todos los vehículos tributan este año de acuerdo al valor de mercado. Los últimos que quedaban por ingresar a este sistema eran los comprendidos entre 1992 y 1999: unos 213.000. En estos casos, abonarán este año aproximadamente un 30% menos.

Convenios por deudas

Las deudas anteriores al año 2020 pueden financiarse por convenio hasta en 24 cuotas. Para realizar este trámite es necesario reservar día y hora a través de las páginas web de las intendencias departamentales.



En el caso de Montevideo, por ejemplo, el día agendado la persona interesada deberá presentarse en el Servicio Gestión de Contribuyentes (edificio sede de la Intendencia, atrio calle Soriano primer subsuelo, sección Convenios y Certificados). Es necesario llevar la documentación requerida y el importe para abonar la primera cuota. La atención al público en este Servicio es de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 16.



También se pueden firmar convenios para pagar deudas por infracciones de tránsito. En este caso se deberá presentar autorización del Servicio de Vigilancia, con listado de multas.