Franco lució la aurinegra en el Campeón del Siglo

Franco, el niño de 12 años que recibió un disparo en el pecho frente a la Plaza Casavalle, el pasado 14 de marzo, fue un invitado de honor en el estadio Campeón del Siglo antes del partido contra Danubio.

Con la camiseta de Peñarol firmada por varios jugadores, salió emocionado a la cancha para acompañar al plantel minutos antes de que comenzara el juego.

Franco entró de la mano del defensa Ramón "Cachila" Arias y luego se sacó varias fotos junto al presidente del club, Jorge Barrera, quien lo había invitado al partido.

El niño fue dado de alta tras diez días de internación y volvió a su casa ubicada en Tres Ombúes. La bala, producto de un enfrentamiento entre bandas rivales, quedó alojada en el hombro y permanecerá allí. Franco, que tiene seis hermanos, sorprendió a los adultos que lo rodean al explicarles que perdonaba a quien tiró del gatillo porque el disparo no era para él.

Su madre, Rossana Larzábal, contó ayer a El País que cuando llegaron al barrio lo esperaban sus vecinos y amigos más cercanos con una torta y cartitas.

"Yo estoy muy feliz, porque él esta bien", afirmó la madre.

La alegría y los temores

"Ahora le ordenaron reposo, no puede hacer nada que lo agite. Esto puede durar siete meses, un año o toda la vida", dijo ayer a El País la madre de Franco, Rossana. "Yo tengo mucho miedo todavía, me dice que le duele el pecho y no sé qué hacer. Si le pasa algo tengo que pedirle a un vecino para que me ayude a llevarlo". Rossana y su pareja tienen trabajo pero no pasan por el mejor momento.