Los Ford T se florearon en el Este

Cuando llegaron al país, no existía ni el diez por ciento de las rutas que hoy unen los distintos puntos del territorio nacional. Fueron los modelos que, a principios del siglo pasado, inauguraron las nuevas rutas que unen desde entonces al interior con Montevideo.



Los Ford T llegaron a un país donde los automóviles que existían eran para los más pudientes. En Uruguay, a pesar de que no existe un censo que verifique los números, hay un centenar de Ford T de los más de sesenta mil existentes en todo el mundo.



El Ford T es un auto distinto. No solo por su condición de sencillo y fácil de fabricar y mantener. También por su forma de ser conducido. Cada unidad venía con su manual para ayudar a su propietario a realizar las reparaciones.

Son vehículos hechos con madera y metales, con un centro de gravedad muy alto, lo que le da un andar muy particular. Su conducción es muy distinta al resto: se maneja con los pedales. Y se acelera con la mano utilizando los famosos “bigotes”.



Entre el viernes y el sábado, varias de estas unidades circularon por la costa de Maldonado, entre Piriápolis y Punta del Este. Una forma de agregar color y movimiento a las dos jornadas del Día del Patrimonio.



Los integrantes del Primer Club Uruguayo de Ford T mostraron en estos días el encanto de este automóvil construido entre 1908 y 1926. Del encuentro participaron entre 38 y 40 unidades que se mantienen originales pese a que, la mayoría, tienen más de 100 años.

Foto: Ricardo Figueredo

“Es un patrimonio muy importante que tiene el país fruto del enorme esfuerzo de mucha gente que se ocupa de restaurarlas y mantenerlas”, explicó Diego Ciganda, uno de los responsables del encuentro.



También está el esfuerzo que representa traer estas unidades en tráiler, aunque algunos llegaron al encuentro circulando por las rutas.



La joya de la corona fue un modelo 1909 propiedad de un coleccionista de Tacuarembó. “El primer Ford T salió a la calle en 1908. Este es de los primeros. No tiene precio de mercado por su condición. Y es de los pocos en el mundo tanto por la fecha de fabricación como por las excelentes condiciones que exhibe gracias a su propietario”, explicó Ciganda. El número de cada motor permite conocer la fecha en que cada modelo salió de la línea de ensamblaje.

COLECCIONISTAS.

Ciganda describe al coleccionista uruguayo de Ford T: “Es gente muy sencilla, solidaria, trabajadora, apasionada por los fierros y con un gran espíritu de lucha”.



“Lo que no se puede comprar se hace o se reconstruye. Hay cosas que se adaptan. Es la inventiva por estar en un país que no tiene una oferta de repuestos. En Estados Unidos es posible comprar cada tornillo que forma parte del Ford T. Acá o se importa o se rebusca de cualquier manera. Como somos todos muy amigos y solidarios siempre intercambiamos las cosas que se necesitan”, destaca. “Esta es una asociación de amigos. Y en nuestros grupos de whatsapp nos comunicamos para conocer las necesidades de cada uno”, agregó. Ciganda asegura que en Uruguay hay lugar para las sorpresas y sostiene que todavía en algunos galpones del interior “hay unidades para descubrir y comprar”.

Foto: Ricardo Figueredo

El modelo “T” y el oscuro pasado de Ford

El primer Ford T salió de producción el 27 de setiembre de 1908. Fue el primer vehículo fabricado en cadena, de bajo costo y accesible para la clase media estadounidense.



El último en salir de la línea de producción lo hizo en 1927. Su motor, fácil de reparar, tenía apenas 20 caballos de fuerza y alcanzaba los 70 km/h.



El Ford T pesa poco más de media tonelada y consumía 1 litro de combustible cada 5km/h. Costaba unos 360 dólares: unos 10 mil dólares actuales. Y fueron fabricados 15.007.033, siendo solo superado en número por el VW escarabajo.



Henry Ford revolucionó la industria a partir de aplicar los cuatro principios de la teoría clásica definida por el ingeniero Frederick Taylor para definir la administración científica: planeación, preparación, control y ejecución. Ford, además, fue un reconocido antisemita a tal extremo que fue condecorado con la “Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana”, el mayor reconocimiento nazi.



Ford es el autor del libelo “El judío internacional”. El mismísimo Hitler tenía en su despacho una foto de Henry Ford. Su libro, Mi Lucha, contiene algunos párrafos basados en la infame obra de Ford. El escarabajo de VW tuvo como referencia al Ford T.