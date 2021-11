Finales de la Conmebol: ¿cuánto estiman que gasten los 60.000 fanáticos que se espera que lleguen?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades lo han repetido en diferentes ocasiones: la realización de las finales de las copas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Montevideo son una oportunidad para atraer al turismo y conseguir que más extranjeros elijan vacacionar en Uruguay.

En esta oportunidad se estima que lleguen aproximadamente 60.000 visitantes, en su gran mayoría brasileños. "Además se va a realizar la transmisión a más de 200 sitios en el mundo, lo que nos da una excelente oportunidad para mostrar nuestras fortalezas", indicó el ministro de Turismo, Tabaré Viera, durante una conferencia de prensa que se realizó este martes.



¿Y cuánto se estima que sea el ingreso económico para Uruguay por estas finales? El jerarca explicó que promedialmente se prevé que cada visitante gaste un aproximado de US$ 500.



"Por lo tanto estamos esperando un movimiento de alrededor de US$ 30.000.000 en esos días", dijo el ministro y agregó: "Ese es el gasto esperado".



Viera indicó que el objetivo a nivel turístico con lo que refiere a los espectáculos deportivos, es que aquellos que visiten el país en este marco, luego decidan volver. "El deporte es turismo y el turismo es trabajo, por lo tanto nos congratulamos", dijo.



Durante la conferencia de prensa, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que las copas a disputarse tendrán el 100% del aforo y serán para espectadores vacunados.



Por su parte, Sebastián Bauzá, secretario Nacional del Deporte, indicó que a partir del próximo domingo se tendrá 100% de aforo, con la condición de tener una doble vacuna y de haber pasado al menos 14 días desde ese momento. "Así también vamos a abrir, no al 100%, con un aforo más reducido, pero también en los espectáculos bajo techo", indicó.