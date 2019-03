Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes falleció la economista Graciana del Castillo. Desde su juventud la uruguaya residía en Estados Unidos y parte de sus últimos trabajos los dedicó a analizar el gobierno de Donald Trump.



Del Castillo fue socia cofundadora del Grupo Asesor de Macroeconomía, una consultora internacional que asesora tanto a gobiernos y organizaciones internacionales como instituciones financieras del sector privado.

Tenía un doctorado en Economía Internacional de la Universidad de Columbia y era miembro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).



Además ocupó cargos senior en el gabinete del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fue también consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Del Castillo fue autora de dos libros: Rebuilding war-torn states y The Economics of Peace: The Creation of Reconstruction Zones in Afghanistan and Haiti. Escribió varios artículos en revistas tanto nacionales como internacionales y fue columnista de El País.