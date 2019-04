Estacioneros pedirán que se libere tope de pago en efectivo en el día 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La próxima semana los estacioneros prevén reunirse con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que habilite el pago en efectivo sin límite, durante el día, debido a que vienen sufriendo un notorio incremento de los robos.

El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón dijo a radio Montecarlo que la prohibición de pagar en efectivo entre las 22 y las 6 de la mañana "sí da resultado", pero que durante el día, cuando existe un tope de $ 800 a pagar en efectivo no ha habido cambios. "Durante el día nos siguen robando de igual manera, poca plata pero igual nos roban. No encontramos diferencia entre meter $ 800 o $ 2.000 en el buzón, y no complicamos a la gente", dijo Añón.



Además Añón se quejó del costo que representa para los estacioneros el pago con tarjeta y dijo que reclamarán una disminución.



También tienen intención de reunirse con el Ministerio del interior para buscar nuevas soluciones a la inseguridad.