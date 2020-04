Emergencia sanitaria: Asociación de Feriantes asegura que triplicaron pedidos a domicilio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Feriantes del Uruguay (AFU) informó que se triplicaron los pedidos a domicilio en esta nueva modalidad que se está desarrollando a cabo en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.

"La venimos llevando, trabajando mucho y haciendo mucho hincapié para que la población se quede en sus casas. Es verdad que han aumentado los pedidos telefónicos y hay mucha menos gente en las ferias", explicó a El País el vocero de dicha organización, Gustavo Dubroca.

"Estamos generando entre dos y tres puestos de diferentes rubros para poder coordinar y poder ir una vez sola a entregar los pedidos", aclaró.

También recalcó que se está haciendo hincapié en la separación de puestos, el uso de tapabocas, guantes y alcohol en gel por parte de los feriantes.

"Quiero agradecer a la Intendencia de Montevideo (IMM), a Óscar Curutchet (director de Desarrollo Económico), a Álvaro Fuentes (director del área de Defensa del Consumidor), a la inspección general de la IMM y al equipo de inspectores de defensa al consumidor que nos están dando una mano terrible", indicó.

A pesar de que se triplicaron los pedidos a domicilio, Dubroca dijo que esto no cambiará el mecanismo de trabajo a futuro: "Como tercera generación de esto, y ya tengo a mis hijos en la cuarta generación, no creo que perdamos la magia de ir a la feria. Hoy estamos exhortando que la gente no vaya físicamente a la feria y lo usen solo como media de compra. Cuando salgamos de esto, esperemos que lo antes posible, esta magia va a volver y no se va a perder nunca. Es una tradición".